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(Özel Haber) Kızılaycı gençler yaşlıların yanında

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 09:57 | Son Güncelleme

Balıkesirli genç Kızılaycılar, Bükdere köyünde yalnız yaşayan Emine Keskin’in hem hayvanlarına baktılar hem de fırında ekmek pişirdiler.Genç Kızılay Balıkesir İl Başkanlığı üyesi gençler, ‘1 Gün Kırsalda Hayat’ adlı projelerini gerçekleştirmek üzere sabah erken saatlerde Bükdere köyünde yaşayan Emine Keskin’i ziyaret etti.

Balıkesirli genç Kızılaycılar, Bükdere köyünde yalnız yaşayan Emine Keskin’in hem hayvanlarına baktılar hem de fırında ekmek pişirdiler.
Genç Kızılay Balıkesir İl Başkanlığı üyesi gençler, ‘1 Gün Kırsalda Hayat’ adlı projelerini gerçekleştirmek üzere sabah erken saatlerde Bükdere köyünde yaşayan Emine Keskin’i ziyaret etti. Gençler bir gün boyunca tüm işlerinde yaşlı kadına yardımcı oldu. Evvela ekmek yapmak üzere fırını yakan gençler, ardından hayvanların beslenmesine yardımcı oldu. Daha sonra odun kesen gençler, gün sonunda ise tarladaki sebzeleri topladı.
Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Genç Kızılay Balıkesir İl Başkanı Burhan Alkan, “Bugün arkadaşlarımız ile birlikte projemizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sabah geldiğimiz kırsal mahallemiz Bükdere’de Emine teyzemizin misafiri olduk ve ona gün boyunca tüm işlerinde yardımcı olmaya çalıştık. Projemizin devamında ise 20 ilçemizdeki çoğu mahallemizi ziyaret ederek, kırsal mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza yardımcı olmayı düşünüyoruz" dedi.
Emine Keskin ise, "Gençler bugün bize yardım etmeye gelmişler, çok mutlu oldum. Bugün fırında ekmek yapacaktım, onların gelmesi çok iyi oldu. Akşama kadar bütün işlerimi onlarla birlikte yaptım. Kendilerinden Allah razı olsun" diye konuştu.

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