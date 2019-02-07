(Özel Haber) Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadın taburcu oldu

Kırşehir’in Boztepe ilçesinde kızını okul servisine bindirdikten sonra eve dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan Sabahat Karaman taburcu olurken, lise öğrencisi kızı Fatma Karaman, okul servisinin evlerinin önüne gelmediğini belirterek, "Okul servisleri köyün içine girmiyor, ben de köpeklerin saldırısından korktuğum için okula gidemiyorum" dedi.

Boztepe ilçesine bağlı Çevirme köyünde 10 Ocak 2019 tarihinde kızını okul servisine bıraktıktan sonra köpeklerin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Sabahat Karaman Kırşehir Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda kaldı. Sabahat Karaman gördüğü tedavi sonrasında taburcu oldu ve Çevirme köyüne döndü.

Kızını servise bindirdikten sonra köpeklerin saldırısına uğradığını ve kurtulmak için elindeki çubuğu salladığını söyleyerek, "Köpekleri savuşturmaya çalıştım ama daha fazla köpek saldırdı. Kafamdan ve vücudumun çeşitli yerlerinden yaralandım" dedi.

"Servislerin gelmemesi garibanlığımız" diyen Sabahat Karaman, "Önce kar engel oluyordu şimdi ise çamur. Servis köyden okula 3 çocuk götürüyor. Benim kızı bırakıp gidiyorlar. Ben ne olduğunu da bilmiyorum. Ben saldırıya uğradıktan sonra köydeki bazı köpek sahipleri hayvanlarını bağlıyor" diye konuştu.

Çevirme köyünden Boztepe Lisesi’ne servisle giden ancak annesine köpeklerin saldırması sonrasında aynı korkuyla okula gidemediğini anlatan son sınıf öğrencisi Fatma Karaman ise, "Servisçiler evin önüne farklı bahanelerle gelmiyor. Sabah saat 06.30’da servisi kaçırmamak için evden çıktık. Ben servise bindikten sonra anneme köpekler saldırmış, köpeklerin geldiğini görmedim. Bana ablam haber verdi. Okul servisleri köy içinde yakın evlerdeki öğrencileri alıyor biz ise servise kadar yürümek zorunda kalıyoruz. Yarıyıl tatili bitti biteli evdeyim çünkü servisler yolların çamur olduğunu bahane ederek bizim evin yakınına gelmiyor. Ben de köpeklerin saldırabileceği korkusu ile okula gitmedim" dedi.