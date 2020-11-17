(Özel Haber) Korona virüs ile kimileri adeta dalga geçiyor kimileri ise çok ciddiye alıyor

Vaka sayısının her geçen gün arttığı Gaziantep’te yasak, uyarı ve cezalara rağmen kimileri korona virüs ile adeta dalga geçiyor. Korona virüsü ciddiye alanlar ise çift maske kullanıyor.

Korona virüs vaka sayılarının had safhaya ulaştığı ve hastanelerin dolup taştığı Gaziantep’te kısmi olarak uygulanan sokağa çıkma, sigara içme yasakları ve sosyal mesafe ile maske kullanma gibi kurallara rağmen yine aynı görüntüler ortaya çıkıyor. Polis ve yetkililer tarafından sık sık uyarılan bazı vatandaşlar, kesilen para cezasına rağmen korona virüs tedbirlerine uymamaya devam ediyor. Gaziantep’teki çarşı ve pazarlarda korona virüs salgınına rağmen yoğunluk yaşanırken, bazı kişiler korona virüs ile adeta dalga geçiyor. Kimileri maskelerini çeneye takarken, kimileri ise hiç maske kullanmıyor, yasağa rağmen kalabalıkta sigara içiyor, sosyal mesafeye uymadan birbirleri ile temas kuruyor.

Birbirlerini suçluyorlar

Gaziantep’in en kalabalık yerlerinden olan Gaziler Caddesi’nde bulunan esnaflar korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlara sitem etti. Yasaklara uymayan vatandaşların gereksiz yere kalabalık yerlere geldiklerini ifade eden Mustafa Caymaz, “Yasaklara rağmen insanlar kendi hayatlarını düşünmüyor kesinlikle. Şuradaki bütün insanların yüzde 80’i gezmeye, dolaşmaya gelmiş. İhtiyaçları olmadığı halde çarşıya gelen insanlardan oluşuyor, bu kalabalık. Ben şahsi iş yerim burada olmasına rağmen bu ortamda çalışmaktan çok korkuyor. Çünkü evde annem var babam var, yaşlı ninem, dedem var. En kötüsünde onlara bulaştırma durumum olsa vicdan azabından kurtulamam. Kural konuluyorsa biz millet olarak uymak zorundayız. Bir şu an bakın etrafa bir de saat 12 gibi gelin kalabalığı görün” dedi.