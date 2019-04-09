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(Özel Haber) Koyun ve kuzuların buluşması havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 08:13 | Son Güncelleme

Erzincan’da koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

Erzincan’da koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Karnı acıkan kuzuların annelerine koşması İHA ekibi tarafından droneyle havadan görüntülendi. Göç hazırlığına başlayan göçerler zorlu yolculuğa koyulacak.
Erzincan’da koyun besleyen sürü sahipleri, ilkbahar mevsiminin de gelişini müjdeleyen koyun ve kuzuların buluşmasını günde iki kez gerçekleştiriyor. Bahar mevsimiyle birlikte doğumu gerçekleştiren koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere koyulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle buluşuyor. Ağıllarından salınan koyunlar ile kuzularının buluşması duygusal anlara sahne olurken, birbirlerini ses ve kokularından tanıyor.
Koyun ve kuzuları sabah ve akşam olmak üzere iki kere buluşturduklarını dile getiren sürü sahibi Osman Akkavak, “Bunun dışında yemleme, bakım ve temizlik gibi diğer uğraşlar var” dedi.

"Göçerlerin göç hazırlığı başladı"
Havaların ısınmasıyla birlikte artık göçerlerin göçe hazırlandığını ifade eden Akkavak, “Sürülerimizi alıp yaylalara çıkacağız. Göçerlerin zorlu göç yolculuğu başlayacak kısa bir müddet sonra. Yayla sıkıntıları olmazsa üretici rahat eder, emeğinin karşılığını alır. Kış gelene kadar yaylalarda sürülerimizle kalacağız” diye konuştu.

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