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(Özel Haber) Kumru ütü masasına yuva yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 10:04 | Son Güncelleme

Malatya’da bir eve giren kumru, odada bulunan ütü masasının üstüne yuva yaptı.

Malatya’da bir eve giren kumru, odada bulunan ütü masasının üstüne yuva yaptı. Ev halkı ise kendilerine gelen özel misafiri, ‘bu işte bir hayır vardır’ diyerek en güzel şekilde ağırlıyor.
Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde yaşayan Coşkun ailesinin bugünlerde ilginç bir misafiri var. Geçtiğimiz hafta mutfağa giren evin hanımı Nezaket Coşkun, buzdolabının üzerinde kumrular tarafından yuva yapıldığını gördü. Çalıları balkona çıkaran Coşkun, ertesi gün yine aynı yerde yuva yapıldığını fark edince yeniden yuvayı balkona taşıdı. Bir sonraki gün ise odaya giren Nezaket Coşkun, bu sefer odadaki ütü masasında kumrunun yuva yaptığını görünce, ’bu işte bir hayır var’ diyerek kumru ile yaşamaya başladıklarını söyledi.
Odaya yuva yapmakla kalmayan kumru, yaptığı yuvada yumurtladı ve artık yaşamını bu sıcak evde sürdürüyor. Kumrunun yuva yaptığı odaya fazla girmemeye çalışan aile bireyleri, yuvanın yanına yiyecek ve su da bıraktı. Kumrunun eşinin ise her sabah gelerek yuvaya yiyecek taşıdığını söyleyen Nezaket Coşkun, “Eşi geliyor ağzına yem veriyor. Gelirken camı tıklatıyor biz de açıyoruz. Çok güzel bir görüntü” diye konuştu.
Osman Coşkun ise rahmetli olan kardeşinin hastaneye yatırıldığı gün kumrunun evlerine yuva yaptığını ifade ederek, “Cenabı Allah bizlere bunu gönderdi, biz de elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz” dedi.
Kısa süre önce babasını kaybeden Üzeyir Coşkun ise amcasının evinde kaldığı odada kendisine misafir olan kumru ile yaşıyor. Kumru ile birlikte yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Üzeyir Coşkun, “Bir oda arkadaşım oldu, çok mutluyum. O da bize alıştı ilk başlarda ürkekti şimdi bizlerden korkmuyor artık” ifadelerine yer verdi.

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