(Özel Haber) Mimar adayları Merkez Bankası’nı kuşattı

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) eğitim gören genç mimar adaylarının ders aşkı, sınıftan sokağa taştı. Çizim yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrenciler, Merkez Bankası’nın Denizli’deki binasının karşısına geçip saatlerce binanın çizimi üzerine çalıştı. Mimar adaylarının ilginç çizim geliştirme yöntemi görenleri hayrete düşürdü. PAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2. sınıfta eğitim gören yaklaşık 20 öğrenci, çizim yeteneklerini geliştirmek için Denizli sokaklarına çıktı. Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gözde Kanülkü yönetiminde kentteki bazı noktalarda bulunan önemli yapıları dolaşan öğrenciler, mimarisi önem taşıyan binaların karşısına geçerek çizimini yaptı. Kentin farklı noktalarını dolaşan öğrenciler, bu kez Gazi Bulvarı üzerindeki Merkez Bankası binasını çizmeye çalıştı. Ellerine aldıkları kağıt ve kalemlerle binayı çizen öğrencilerin bazıları bank ve kaldırımlara otururken bazıları da çizimini kağıtları ağaçlara yaslayarak yaptı. Öğrencilerin ilginç ders yöntemini gören yoldan geçen vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Uygulamayla öğrencilerin çizim yeteneklerinin geliştirmenin ve yapısal anlamda önemi binaların yapılarının öğrencilerin hafızalarında yer edinerek gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı belirtildi.

"Önlerinden geçtikleri binaları yakından tanıyorlar"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamaya yapan Dr. Öğretim Üyesi Gözde Kanülkü, Mimarlıkta Eskiz Teknikleri dersi kapsamında her hafta kentin farklı noktalarındaki önemli yapıların eskizlerini yaptıklarını söyledi. Öğrencilerin bu yöntemle önlerinden geçtikleri binaları yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade eden Kanülkü, "Çizerek o binaları tekrardan tanıyorlar. Bu hafta da Gazi İlkokulu binasını, Merkez Bankası yapısı ve birkaç yapıyı daha tamamlayacağız. Ders kapsamında bu tür gezilerimiz her hafta olacak" dedi.

"Çizme korkusunu yeniyoruz. Bu yapıları gelecek nesillere aktaracaklar"

Mimarlıkta deneyerek öğrenme tarzını bölüm olarak önemsediklerini aktaran Kanülkü, öğrencilerin bu önemli yapıları hafızalarına kaydederek gelecek nesillere aktaracağını belirterek, "Bu durum mimarlık bölümünün eğitiminde olmazsa olmazlarından biridir. Bu derste öğrencilerin orta öğretimden getirdikleri çizmekten korkma durumları vardı onu yeniyoruz. Öğrenciler derslerde gördükleri yapıları, kentin içerisindeki önemli bellek mekanları çizerek hafızalarına kaydediyorlar. Bu yapıların mimarisini sonraki nesillere aktarma açısından bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.