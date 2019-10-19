HABER

(Özel haber) Muhtarlık görevini devraldığı babasına plaket takdim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 13:44 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Turan İnan, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle, görevi devraldığı babasına plaket takdim etti.Şerefiye Mahallesi’nde 42 yıl muhtarlık yapan babasından son seçimlerde görevi devralan Mehmet Turan İnan, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle babasına plaket takdim etti.

(Özel haber) Muhtarlık görevini devraldığı babasına plaket takdim etti

Van merkez İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Turan İnan, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle, görevi devraldığı babasına plaket takdim etti.
Şerefiye Mahallesi’nde 42 yıl muhtarlık yapan babasından son seçimlerde görevi devralan Mehmet Turan İnan, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle babasına plaket takdim etti. Bir kafede düzenlenen törene İpekyolu Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Külay ve muhtarlar katıldı. Törende 42 yıl boyunca yaptığı hizmetlerden ötürü babasına plaket sunan Şerefiye Mahalle Muhtarı Mehmet Turan İnan, “42 yıl Şeerefiye Mahalle muhtarlığını onurla yaptı. Babamdan bu görevi devr almak güzel bir duygu. Bundan sonra mahalleme hizmet yapacağım” dedi.
Eski muhtar Şükrü İnan da, “Arkadaşlarıma bir araya geldiğim için mutluyum gururluyum. 42 yıl görev yaptım elimden geldiği kadar mahalleme ve ülkeme hizmet etmeye çalıştım. Bu plaketi bana layık gördükleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Mahallede aday olanların en azından ilkokul mezunu olması gerekiyordu ancak adaylar arasında okuma yazma bilmeyen adaylar vardı. Ben de bu nedenle oğlumun aday olmasını istedim. Kendisi istemiyordu ancak bizim ve arkadaşlarının ısrarı üzerine aday oldu ve kazandı. Çok mutluyum. İnanıyorum ki oğlum da hizmetlerine devam edecektir” diye konuştu.
İpekyolu Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Külay da, “Muhtarımız 42 yıl mahallesine güzel hizmetler yaptı. 42 yıldan sonra görevi oğluna devretti. Oğlu da bilgi birikimli ve bu görevi layıkıyla yerine getirecek biridir. Ben bu anlamda eski muhtarımıza sağlıklı ömürler diliyor, kendilerinin muhtarlar gününü kutluyorum” dedi.

(Özel haber) Muhtarlık görevini devraldığı babasına plaket takdim etti

(Özel haber) Muhtarlık görevini devraldığı babasına plaket takdim etti

İzmir'de 3 günde 3'üncü köpek balığı heyecanı!İzmir'de 3 günde 3'üncü köpek balığı heyecanı!
Kars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandıKars Lojistik Merkez’in yüzde 80’i tamamlandı
Kuzuların sonbahar doğumları başladıKuzuların sonbahar doğumları başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın bu yollar 07.00'de kapatılacak

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.