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(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 17:34 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir manzara sunan Girlevik Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.Erzincan ’da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Erzincan’ın Çağlayan beldesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir manzara sunan Girlevik Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
Erzincan ’da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde yer alan 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesine akın ediyor.
Kışın suyunun büyük bölümünün donması ile oluşan sarkıtlar dolayısıyla büyüleyici bir manzaraya bürünen şelale, ziyaretçilerine yazın da farklı güzellik sunuyor. Muhteşem doğanın özçekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyor.
Girlevik Şelalesine gelen vatandaşlar, “Şelale tamamen doğal, çok güzel ortam sunuyor. Erzincan ’a geldiğimizde burası mutlaka uğramadan gitmediğimiz, vazgeçilmez yerlerimizden biri. Doğallığını koruması ve serinliği nedeniyle ailece piknik yaptığımız yer. Herkesi Girlevik Şelalesine davet ediyoruz” dedi.
Girlevik Şelalesi, Erzincan’ın çevresindeki illerin yanı sıra İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve yurt dışından gelen çok sayıda turistin akınına uğruyor.

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi

(Özel Haber) Munzur Dağı’ndan gelen serinlik: Girlevik Şelalesi
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