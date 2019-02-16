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(Özel haber) Okulda ahşap oyuncak imal ediyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 12:29 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Tematik Lise’de öğrenciler ahşap akıl oyunları seti imal ediyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan Tematik Lise’de öğrenciler ahşap akıl oyunları seti imal ediyor. Ürünler Türkiye’nin her yerine gönderiliyor.
Tematik Lise öğrencileri yılda 35 bine yakın ahşap oyuncak üretiyor. Okul fabrika gibi çalışıyor. Öğrenciler bir yandan eğitimlerini sürdürürken, diğer yandan da yaptıkları işler karşılığında harçlıklarını çıkarıyor. Bursa dahil 3 firmanın akıl oyunları burada imal ediliyor. Rengarenk boyadıkları akıl oyun setleri Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Lise sektördeki kalifiye eleman ihtiyacını da karşılıyor.
Okul Müdürü Şenol Yoğurtcu yaptığı açıklamada, "Okulumuz Milli Eğitim Bakanlığımızın proje okullarından bir tanesidir. Okullumuzda 218 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu öğrencilerin hepsi mobilya sektörüyle alakalı eğitim alıyorlar. Okulumuzun atölye bölümünde ağaç, ağaç ürünleri, panel ve mobilya sektörüyle ilgili her türlü üretim yapılmaktadır. Ancak son zamanlarda Türkiye’de Ahşap oyunlarındaki üretimlerde eksikliklerin olmasın dolayı Bakanlığımızın bu projeye 4 okulu dahil etmesinden dolayı okulumuz da bu projeye dahil olmuştur. Ahşap oyuncak üretimi yapılmaktadır. Yapılan oyuncuklar kesinlikle çocuklarımızın sağlığına uygun bir şekilde üretilmektedir. Şu anda Bursa ilimizde dahil olmak üzere 3 partner firmayla anlaşma yapılmış durumda. Yıllık 35 bin civarında ahşap oyuncak üretimi gerçekleştirilmektedir. Burada öğrencilerimize hedefimiz mezun olduklarında iyi bir iş imkanı sağlamaktır. Hedefimiz ilk etapta Türkiye geneline, ardından ise yurt dışına üretmektir. Okul olarak kendi tasarladığımız oyunlarda var. Bunların patantini aldıktan sonra çalışmalara en kısa sürede başlayacağız. Biz bu konuda profesyonel bir seviye gelmek istiyoruz. Dünya çapında büyük bir sektör" diye konuştu.
Uğur Altınel isimli öğrenci ise, "Bu okula geldiğim için çok mutluyum. Eğitimlerimiz ve okulumuz çok güzel. Bu okulun en güzel tarafı ise en azında iş garantisi var" dedi.

(Özel haber) Okulda ahşap oyuncak imal ediyorlar

(Özel haber) Okulda ahşap oyuncak imal ediyorlar

(Özel haber) Okulda ahşap oyuncak imal ediyorlar

(Özel haber) Okulda ahşap oyuncak imal ediyorlar

(Özel haber) Okulda ahşap oyuncak imal ediyorlar

(Özel haber) Okulda ahşap oyuncak imal ediyorlar

(Özel haber) Okulda ahşap oyuncak imal ediyorlar

(Özel haber) Okulda ahşap oyuncak imal ediyorlar

(Özel haber) Okulda ahşap oyuncak imal ediyorlar

(Özel haber) Okulda ahşap oyuncak imal ediyorlar

(Özel haber) Okulda ahşap oyuncak imal ediyorlar

(Özel haber) Okulda ahşap oyuncak imal ediyorlar

(Özel haber) Okulda ahşap oyuncak imal ediyorlar

(Özel haber) Okulda ahşap oyuncak imal ediyorlar

(Özel haber) Okulda ahşap oyuncak imal ediyorlar
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