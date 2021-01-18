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(Özel Haber) Ölümden ikinci kez böyle kurtuldu

18.01.2021 11:53 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te, 3 yıl önce iş yerine giren otomobilden kıl payı kurtulan 40 yıllık motosiklet tamircisi, bu sefer de halk otobüsünün kopan arka lastiğinin yüzüne çarpmasıyla ölümden döndü.

Gaziantep’te, 3 yıl önce iş yerine giren otomobilden kıl payı kurtulan 40 yıllık motosiklet tamircisi, bu sefer de halk otobüsünün kopan arka lastiğinin yüzüne çarpmasıyla ölümden döndü. Motosiklet tamircisinin ölümden döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere olay, 14 Ocak’ta Cumhuriyet Mahallesi Nurettin Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir içinde taşımacılık yapan özel halk otobüsünün arka lastiği rampa aşağı indiği sırada bijon kesmesi sonucu yerinden fırladı. Caddede hızla ilerleyen lastik önce yol kenarındaki araçlara, ardından da dükkanını kapatan Metin Özberk’e çarptı. Özberk’e çarptıktan sonrada durmayan lastik bir evinde duvarına çarparak durabildi.
Lastiğin çarpmasıyla kafatasında çatlak oluşan ve travma geçiren Özberk’in yüzü gözü ise morluklar içinde kaldı. Olay sonrası şuurunun kapandığını belirten Özberk, “Otobüsün bijon cıvataları sökülünce lastik ilk önce doğalgaz borusuna sonra da bana çarpmış. Şuurumu kaybetmişim gözümü hastanede açtım” dedi.

Şikayetçi oldu
Kafatasında çatlak olduğunu ifade eden Özberk, “Ağrı kesici kullanıyorum, sol güzümün kemiğinde çatlak var ama doktor bir süre sonra kendiliğinden kaynayabilir dedi. Otobüsün sahibi hastaneye gelip ziyaret etti. Gerekeni yaparız dediler ama biz şikayetçi olduk çünkü ilerleyen zamanlarda estetik olabilirsin dediler” ifadesini kullandı.
Özberk, güvenlik kameralarına yansıyan talihsiz anları izlediğinde şaşkınlık içinde kaldığını söyledi.

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