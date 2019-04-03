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(Özel haber) Pakistan’da hayvanat bahçesinin duvarları vahşi hayvanların resimleriyle süslendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 09:55 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Karaçi kentinin en büyük hayvanat bahçesinin duvarları vahşi doğa hayvanlarının çizimleriyle süslendi.

Pakistan’ın Karaçi kentinin en büyük hayvanat bahçesinin duvarları vahşi doğa hayvanlarının çizimleriyle süslendi. Ortaya ise renkli çalışmalar çıktı.
Pakistanlı sanatçı Muhamad Ramzan, Pakistan’ın Karaçi kentinin en büyük hayvanat bahçesinin duvarlarını vahşi hayvanların çizimleriyle resmetti. Karaçi Büyükşehir Belediyesinin hayvanat bahçesini yeniden düzenleme kararı çerçevesinde yapılan çalışma sonucu ortaya rengarenk tablolar çıktı. "Karaçi’nin yeniden şekillenmiş duvarları" projesi adı altında yapılan çalışmanın amacının hayvanat bahçesinin dış duvarlarına daha pozitif bir görünüm kazandırmak olduğu kaydedildi.
Resim çalışmalarının yanı sıra hayvanat bahçesinin tabelaları ve bilgilendirme panoları da yeniden düzenlenecek.

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