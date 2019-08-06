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(Özel Haber) Sahiplendiği kargalara çocuklarının adını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 09:05 | Son Güncelleme

Erzincan’da 4 çocuk babası, sahiplendiği 4 yavru kargaya çocuklarının ismini verdi.Erzincan’a bağlı Günbağı Köyünde Nevzat Gökdemir inşaat halindeki evini kontrol ederken ilk gün 1, 2 gün sonra da 3 yavru karganın tavandaki soba deliğinden düştüğünü fark etti.

Erzincan’da 4 çocuk babası, sahiplendiği 4 yavru kargaya çocuklarının ismini verdi.
Erzincan’a bağlı Günbağı Köyünde Nevzat Gökdemir inşaat halindeki evini kontrol ederken ilk gün 1, 2 gün sonra da 3 yavru karganın tavandaki soba deliğinden düştüğünü fark etti. Annelerinin yavruları alması için uzaktan yavruları gözlemleyen Nevzat Gökdemir, herhangi bir hareketliliğin olmamasından dolayı, yavruları sahiplendi. Beslenmelerinde ilk gün zorluk yaşadığını söyleyen Gökdemir, sonraki günlerde kargaların kendilerine yavaş yavaş alıştığını ifade etti. Kargaların yemek saatlerini çıkardıkları seslerden yola çıkarak öğrendiğini dile getiren Gökdemir, artık kargaların kendisine alıştığını ve yanından ayrılmadıklarını söyledi.
Gökdemir, “Aslında doğal yaşamlarının bozulduğunun farkındayım ancak anneleri gelmediği için ben beslemek zorunda kaldım. Şimdi elimden geldiğince doğal hayata alışmalarını sağlıyorum. Ben kargalardan uzaklaştığımda çok değişik bir sesle ötüyorlar” dedi.

Çocuklarının ismini kargalara verdi
4 çocuğu olan Gökdemir, bu tesadüfe karşı kargalara kendi çocuklarının isimlerini verdi. Evladı yerine koyduğu kargalara Ömür, Güney, Sibel, Selda ismini veren Gökdemir, sürekli bağıran büyük kargaya sesi gür çıkan büyük kızının, az yem yiyen kargaya ise zayıf olan oğlunun adını verdi.

(Özel Haber) Sahiplendiği kargalara çocuklarının adını verdi

(Özel Haber) Sahiplendiği kargalara çocuklarının adını verdi

(Özel Haber) Sahiplendiği kargalara çocuklarının adını verdi

(Özel Haber) Sahiplendiği kargalara çocuklarının adını verdi

(Özel Haber) Sahiplendiği kargalara çocuklarının adını verdi

(Özel Haber) Sahiplendiği kargalara çocuklarının adını verdi

(Özel Haber) Sahiplendiği kargalara çocuklarının adını verdi

(Özel Haber) Sahiplendiği kargalara çocuklarının adını verdi

(Özel Haber) Sahiplendiği kargalara çocuklarının adını verdi

(Özel Haber) Sahiplendiği kargalara çocuklarının adını verdi

(Özel Haber) Sahiplendiği kargalara çocuklarının adını verdi

(Özel Haber) Sahiplendiği kargalara çocuklarının adını verdi

(Özel Haber) Sahiplendiği kargalara çocuklarının adını verdi
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