(Özel Haber) Sahipsiz köpek bırakmadı

Bursa’da bir kişi, kurduğu dernek sayesinde Amerika, İngiltere başta olmak üzere yurt dışı ve yurt içinde birçok ailenin hayvan sahiplenmesine öncülük etti.

Uzun yıllar giyim üzerine bir firmada çalışan Emre Demir (30) çok sevdiği hayvanların sokaklara bırakılmasından etkilenerek Her Eve Bir Pati Derneği’nin kuruculuğunu yaptı. Pet shoplardan alınan, sokak yüzü görmemiş evcil köpeklerin, dışarıya bırakılmasından duyduğu rahatsızlıkla bu projeyi hayata geçiren Demir, “Terk edilmiş hayvanların ikinci baharını yaşatmak istiyoruz” diyerek amaçlarını özetliyor. 15 dönüm kiralık alan üzerinde 400-500 farklı cinslerde köpeğe bakan Her Eve Bir Pati Derneği, belediyeler ve vatandaşların bağışlarıyla ayakta duruyor. Barınakta, Amerika, İngiltere başta olmak üzere yurt dışı ve yurt içine 200’e yakın hayvan sahiplendirildi.

Uzun bir süredir bu oluşumun öncülüğünü ettiğini fakat 1 yıldır dernekleşerek evcil hayvanlara ev sahipliği yaparak sahiplendirdiklerini anlatan Emre Demir, “30 yaşında, işletme mezunuyum. Uzun yıllar perakende sektöründe çalışıyordum fakat nisan ayı itibariyle sektör değişikliğine gittim. Şu anda otomotiv sektöründeyim. Aynı zamanda Her Eve Bir Pati kurucusuyum. Aslında biz uzun sürelerdir vardık ama dernek olarak şubat ayında 1 yaşımıza gireceğiz. Bir yıldır aktif dernek olarak işimizi yürütüyoruz. Amacımız her eve bir pati verebilmek. Derneğin adından da anlaşılacağı gibi bunu her zaman söylüyoruz. Ülkemizde ne yazık ki insanlar kolayca evcil hayvan sahibi olabiliyor. Ama bir o kadar da çabuk sokaklara bırakıyorlar. Bizler sokaklara alışkın, mahalle sakinleri tarafından bakılan hayvanları buraya getirmiyoruz. Bizim amacımız terk edilmiş evcil hayvanları tekrar sahiplendirerek ikinci baharını yaşatmaktır. Onlara aileler bulup takiplerini yapıyoruz ve çok güzel hikayeler yazdığımızı düşünüyorum” dedi.