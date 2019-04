(Özel Haber) Şanlıurfa’da kitap okuyan aç kalmıyor

Şanlıurfa’da 7’den 70’e herkese kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için başlatılan proje ile 20 sayfa kitap okuyana ücretsiz çay ve kurabiye ikram ediliyor.

Şanlıurfa’da gençleri uygun olmayan ortamlardan uzak tutmak ve ‘kitap okuma alışkanlığı’ kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Halil’ür-Rahman Kitaphanesi’nde, 10 sayfa kitap okuyana çay ikram ediliyor, 20 sayfa kitap okuyana ise hem kurabiye hem de çay ikramında bulunuluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Şanlıurfa Valiliği’nin desteğiyle sürdürülen projeye vatandaşlar ilgi gösteriyor. Şanlıurfa’da vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için başlatılan projenin çok güzel olduğunu belirten vatandaşlardan Sema Türkoğlu, “Burada kitap okuma etkinliği var. Bu etkinliğini çok beğendim. 10 sayfa kitap okuyana çay ikram ediliyor. Her şey çok güzel buranın maneviyatı çok güzeldir. Burada çalışanlar gönüllü hizmet ediyor. Çok teşekkür ederim” dedi.

“Kitap okuma etkinliğini dikkat çekiyor”

Böyle bir etkinliğin dikkat çektiğini dile getiren Seda Türkoğlu “Ben Sakaryalıyım. Kendi memleketim gibi her şey çok güzel. Burada ben Balıklıgöl’ü gezdim çok beğendim. Daha önce buraya gelince böyle bir etkinlik yoktu. Bu yıl Balıklıgöl’e geldiğimde böyle bir etkinlikle karşılaştım, dikkatimi çekti. Bize çay ikram ettiler. Dediler ki 10 sayfa kitap okuyana çay ikram ediyoruz. Çok güzel bir teşvik” şeklinde konuştu.

“Turistler projeye hayran kalıyor”

Kütüphanede gönüllü olarak çalışan Duriye Köçebe, turistlerin kendilerini ziyaret ettikten sonra proje ile ilgili aldıkları bilgi sonrası etkinliğe hayran kaldığını söyledi. Köçebe, “Kitaphanede gönüllü olarak çalışıyorum. Burada hiçbir ücret almadan, Urfalı öğrenciler, turistler ve birçok yerden gelen insanlara hizmet ediyoruz. Burada 10 sayfa kitap okuyana çay ikramında bulunuyoruz. 20 sayfa kitap okuyana da yöresel olarak yaptığımız kurabiyeleri ikram ediyoruz. Ben bu işi severek yapıyorum. Burada huzurlu ve mutlu bir ortam buluyorum. Buraya bazen 30-40 kafile öğrenci geliyor. Çok mutlu oluyoruz, onlara çay, kurabiye ikram ediyoruz. Vaktimizin nasıl geçtiğini bilmiyoruz. İnsanlara faydalı olabilmek çok güzeldir. Her şey para değildir. İhtiyacımız olduğu halde yine de bu hizmeti yapıyorum. Turistler buraya geldiklerinde hayretler içerisinde kalıyorlar. Biz elimizden geldiğince kitap okumaya teşvik ediyoruz. Bizim burada küçük bir mutfağımız var. Ben kendim burada hazırlıyorum. 2-3 günde bir kurabiyeleri yapıyorum. Misafirler geldiği zaman ise onlara ikramda bulunuyorum. Sabah buraya geldiğimde 5-6 çocuk burada beni bekliyorlar. Çocuklar burayı çok seviyorlar” diye konuştu.

Üniversiteye hazırlık sınavları için kitaphaneye ders çalışmaya gelen öğrenciler de projeyi çok sevdiklerini dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.