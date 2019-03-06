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(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 10:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da dağlık alanlarda yetişen ve toplandıktan sonra kebabı yapılan yörenin özel keme mantarı, vatandaşlar tarafından yılda sadece 2 ay süreyle tüketilebiliyor.Şanlıurfa’da, ilkbahar yağışlarıyla yetişen keme mantarının etle buluştuğu keme kebabı, sadece Mart ve Nisan aylarında tüketilebiliyor.

Şanlıurfa’da dağlık alanlarda yetişen ve toplandıktan sonra kebabı yapılan yörenin özel keme mantarı, vatandaşlar tarafından yılda sadece 2 ay süreyle tüketilebiliyor.
Şanlıurfa’da, ilkbahar yağışlarıyla yetişen keme mantarının etle buluştuğu keme kebabı, sadece Mart ve Nisan aylarında tüketilebiliyor. Gastronomi turizminde adından söz ettiren Şanlıurfa’daki kebap çeşitleri, yöre halkının yanı sıra damak tadını önemseyen yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor. Bölgede bahar yağmurlarının ardından yetişen keme mantarından yapılan kebap da sadece Mart ve Nisan aylarında tüketilebildiği için yüksek fiyatına rağmen ilgi görüyor. Yer altında yetişen ve görüntüsü patatese benzeyen keme, dağlık bölgelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Köylüler tarafından toplanan mantarı, kebap ustaları etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor. Keme kebabı, közlenmiş biber ve kuru soğanla servis ediliyor. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle piyasaya erken çıkan ve fiyatı da geçen yıla oranla düşük olan kemenin kilogramı 90 ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Kebabı uzun süre sonra menülerde görmeye başlayan vatandaşlar da fiyatına bakmaksızın tadabilmek için mekanlara akın ediyor.

Porsiyonu 35 liradan satılıyor
Kentin meşhur kebap ustalarından Şükrü Bayram, baharla birlikte keme kebabının akla geldiğini ve bu anlamda müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Bayram, “44 yıldır bu mesleği yapıyorum. Keme Urfa’nın eski bir mantar yemeği çeşididir. Urfa’da baharın mart ve nisan aylarında yetişir. Bahar deyince keme akla gelir, keme deyince Şükrü usta akla gelir. Göze çok faydası vardır ve vücudu dinç tutar. Genelde keme sezonu bittikten sonra da bende keme bulunur. Buzluğa bırakırım vatandaşlar arar beni ‘Şükrü usta bize 2 tane, 3 tane varsa keme ver’ der. Bende dipfrizden çıkartıp veriyorum. Vatandaşlar eve götürüp ilaç yapıyorlar. Kemeli kebap dışarıdan gelen vatandaşlar içinde 35 lira, buradaki yerli vatandaşlar içinde 35 lira, fiyatlarımız standarttır. İkinci bir fiyat uygulaması bizde olmaz. Keme kebabına mart ve nisan aylarında çok yoğun ilgi oluyor” dedi.

Keme kebabıyla 3 ekmek yedi
Şanlıurfa merkezden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan keme kebabı yemek için arkadaşıyla birlikte geldiklerini belirten Bedrettin Arslanoğlu, “Çok lezzetli inanmayacaksınız ama 3 ekmek yedim. Her yıl mart, nisan aylarında buraya gelip keme kebabı yeriz. Bence yemeyen herkes keme kebabından tatmalıdır. Yedikten sonra vazgeçilmez oluyor zaten. Bir dürüm yiyen ikincisini istiyor. Sırf keme yemek için köyden geldim, kememi yedim birazdan da köye çıkarım” diye konuştu.

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı

(Özel Haber) Şanlıurfa’ya özel bahar kebabı
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