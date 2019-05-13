(Özel Haber) Tarihin mesaj taşıyıcıları şimdi yarıştırılıyor

Bir araya gelip antrenman yaptırıyorlar Uşak’ta yaklaşık 10 yıldır yapılan yarışlarda, güvercin meraklıları kurdukları derneklerle kuşlarına hep birlikte antrenman yaptırıyor. Çocukluğundan beri güvercinlere merakı olan Mehmet Aydın, inşaat sektörüyle uğraşıp arda kalan zamanlarında da evinin terasına yaptırdığı kümeste güvercinleriyle ilgileniyor. Kuşları için en iyi yemleri kullanan ve onların daha dinç kalıp iyi uçmaları için yoğun zaman harcayan Aydın, kuşlarını yarıştırdığı müsabakalardan kazandığı ödülleri ofisinde sergiliyor.

Bir zamanların en önemli iletişim aracı posta güvercinleri, şimdilerde Uşak’da meraklıları tarafından yetiştirilip yarıştırılıyor. Evlerin çatılarında özenle beslenip büyütülerek yılda bir kez yapılan yarışa hazırlanan güvercinler, 150 kilometrelik mesafeyi 1 buçuk saatte uçup final yarışında ise 900 kilometre kadar yol kat edebiliyor. Uşak’ta yüzyıllar öncesinde insanların haberleşmede kullandığı posta güvercinleri, günümüzde meraklıları tarafından yetiştirilip yarıştırılıyor. Evlerin çatılarına özenle hazırlanan kümeslerde beslenen güvercinlerin dinç kalıp hızlı uçmaları için titiz çalışmalar yürütülüyor. Kuşlarını yılda bir kez yapılan yarışlara tüm yıl boyunca hazırlayan kuş sahipleri, kuşlarının birinci gelmesi için emek verip her kuş ile tek tek ilgileniyor. Kuşlarını dişi erkek olarak ayıran vatandaşlar, kuşların kendini gösterebilmesi için çeşitli teknikler uyguluyor. Güvercin meraklıları fiyatları 25 bin liraya kadar çıkan kuşlara gözü gibi bakıyor.

“1 buçuk saatte 150 kilometre uçuyor”

Güvercinlerin 150 kilometrelik uzaklığı yaklaşık 1 buçuk saatte uçtuğunu belirten Mehmet Aydın, kuşların veriminin düşmemesi ve daha iyi bir yarışçı olması için dişi erkek olarak ayırıp muhafaza ettiklerini söyledi. Dişi erkek beraber besleyen arkadaşlarının da olduğunu ifade eden Aydın, “Ayrı bakanlar bu yarışa ‘Dul Yarışı’ adını verdi. Kuşları dul bırakıp hiç enerji kaybı yaşamadan daha tempolu bir yarış yapmaları açısından bu sistem kullanılıyor. Kısa mesafe etaplarında hızlı uçuş yapan bu kuşlar, dul şekilde bakıldığında kendilerini daha iyi gösterebiliyorlar” dedi.

“Yılda bir kez 10 etaplık yarış yapılıyor”

Kuşların gerekli bakımlarının düzenli olarak yapıldığını aktaran Aydın, kuşların yılda bir kez yarış için uçurulduğunu söyleyerek, “Güvercinleri gençlikten çıktığında, yarışa hazır hissedilenler dişi ve erkek bölümlerine ayırıyoruz. Bakımlarını hijyenli bir şekilde yapıp muhafaza ediyoruz. Günlük bakımlar ve ilaçlar kuşları koruyor ve daha güçlü olup daha hızlı bir yarışçı olarak kendilerini kanıtlıyorlar. Yılda bir kez yapılan 10 etaplık bir yarışta kendilerini göstermeleri için her hafta serbest bırakıyoruz” diye konuştu.

“900 kilometre yarışıyorlar”

Posta güvercinlerinin bir yarış atı gibi olduğunu dile getiren Aydın, “Yarış atlarının karada yarışması gibi bu kuşlar da havada yarışıyor. Bu yarışlar 100 kilometreden başlayıp finaldeki 900 kilometreye varan mesafelere kadar uzanıyor. Uşak’ta bu kuşlarla ilgilenen 30 arkadaşımız var, kuşlarımızı yarıştırıyoruz. Yarışlarda dereceye giren kuşlarımıza ödüllerimiz de var” şeklinde konuştu.