HABER

(Özel Haber) Tek kelime ile "Harika"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 10:19 | Son Güncelleme

80 yaşındaki Ziya Abay, trafik kazasında eşini kaybettikten sonra döndüğü memleketinde Keban Baraj Gölü Havzası’nda keşfettiği adaya 14 yıl önce kulübe yaparak yerleşip, 3 bin 500 fidan dikerek doğa harikasına çevirdi.

80 yaşındaki Ziya Abay, trafik kazasında eşini kaybettikten sonra döndüğü memleketinde Keban Baraj Gölü Havzası’nda keşfettiği adaya 14 yıl önce kulübe yaparak yerleşip, 3 bin 500 fidan dikerek doğa harikasına çevirdi. 14 yıl önce otların bulunduğu adada hem sebze hem de meyve yetiştiren Abay’ın tek başına yaşamı da akıllara "Robinson Crusoe" hikayesini getirdi.
Uzun yıllar Eskişehir’de antikacılık yapan 4 çocuk babası Ziya Abay (80), 1995 yılında eşi Emine Abay’ı trafik kazasında kaybetti. Bir süre daha Eskişehir’de kalan ancak eşini unutamayan Abay, emekli olduktan sonra memleketi olan Tunceli’nin Pertek ilçesine bağlı Çakırtepe köyüne döndü. Çocuklarının farklı şehirlerde iş hayatına atılması nedeniyle yalnız kalan Abay, 14 yıl önce Elazığ ile Tunceli’yi birbirine bağlayan Keban Baraj Gölü Havzasının ortasında yaklaşık 80 dönüm büyüklüğündeki bir tane bile ağaç olmayan adayı keşfetti. Tekne alıp, adaya giden ve yaptığı küçük bir kulübeye yerleşen Abay, tek başına yaşamaya başladı. Elektriğin ve içme suyun bulunmadığı adada 14 sene boyunca fidanlar diken ve çeşit çeşit meyve ve sebze yetiştiren Abay, ıssız adayı yeşile bürüdü. Diktiği 3 bin 500 fidanı 14 yılda yetiştiren, kendi imkanları ile de sulama havuzu yapan Abay, sadece ekmek ve içme suyu gibi diğer ihtiyaçlarını almak için teknesiyle iki haftada bir ilçeye gidip geliyor. İhtiyacı olan sebze ve meyveyi adada yetiştiren Abay, adanın kendisine huzur ve güç verdiğini belirterek, ölene kadar burada kalmak istediğini ifade etti.

"Mutluyum, kafam rahat"
İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine konuşan ve Pertek’in Corovan köyünde dünyaya geldiğini belirten Ziya Abay, “8 yaşına kadar köyde büyüdüm. Ondan sonra Elazığ’a gittim ve ticaret ile uğraştım. 20 yaşından sonrada askerlik bitti ve Eskişehir’e yerleştim. Orada antikacılık yapıp, ticaret ile uğraştım. Daha sonra eşimi trafik kazasında kaybedince tekrar geri geldim. Bu adada 14 senedir ağaçla uğraşıyorum. Ağaç diktim. Her çeşit ağacım var. Ağaç aşısı yapıyorum, suluyorum, ağaçlarıma bakıyorum. Mutluyum ve kafam rahat. Gidip kahvede oturmam. Hafta 15 gün bir Pertek’e giderim. Hep adada kalırım. Sebze ekiyorum. Her çeşit meyve var. Kestane, üzüm, kiraz, kayısı var” dedi.

“3 bin 500 ağacı kendim tek başıma diktim”
Eşini kaybettikten sonra kendini adaya verdiğini dile getiren Abay, “Ev yaptım ve burada kalıyorum. Eşimi unutmak için bununla uğraşıyorum. Yalnızlık zor oluyor ama ne yapacaksın. Dedikoduyu sevmem kafam rahat. Kendi işimle uğraşıyorum. Paramla işçi bulamıyorum. Bu yaşta kendim çalışıyorum. Kimse gelip çalışmıyor. Hep kendim yapıyorum. 3 bin 500 ağacı kendim tek başımda diktim. Sulamasını yapıyorum. Kafam rahat ve mutluyum” diye konuştu.

"Eşim de sağ ve yanımda olsaydı, adada kalsaydık"
Adada elektriğin olmadığını aktaran Abay, “Kendime göre yemeğimi yapıyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum. İşim olmadığı zaman Pertek’e gitmek için karşıya tekne ile geçiyorum. Daha sonra tekrar tekne ile adaya geliyorum. Gece gündüz hep adadayım. Ada benim her şeyim, beni yaşatan o, huzur ve güç veriyor. Ben de adayı yaşatıyorum. Ölene kadar adada kalmak istiyorum. Eşim de sağ ve yanımda olsaydı, adada kalsaydık. Hep aklımdan geçiyor" ifadelerini kullandı.

PARTNER Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz Süper otomobillerden ilham aldı! Büyüleneceksiniz
Ata Ekmeği ve Armola Peyniri Festivali'nde yöresel tatlar ilgi gördüAta Ekmeği ve Armola Peyniri Festivali'nde yöresel tatlar ilgi gördü
Saruhanlı'da erkenci üzüm, kurutulmak üzere serilmeye başlandıSaruhanlı'da erkenci üzüm, kurutulmak üzere serilmeye başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

G.Saray'dan Süper Kupa'ya galibiyetli prova

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yedek astsubaylığa yoğun ilgi geldi, başvuru süresi uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Kadıköy'de kaldırama çıkan araç takla attı!

İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bursa'da 18 katlı lüks binada korkutan yangın! Hızla binayı boşalttılar!

18 katlı lüks binada korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.