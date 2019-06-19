(Özel Haber) Trakya’nın yeni ‘sarı gelini’ için hasat zamanı

Trakya çiftçisinin ayçiçeğinden sonra alternatif ürün olarak gördüğü ve son yıllarda ekimini arttırdığı kanola tarlalarında hasat zamanı başladı. Bu yıl ki verimden gayet memnun olduklarını belirten Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, “İnşallah bol bereketli, hayırlı, uğurlu ve bol kazançlı bir yıl temenni ediyorum bütün çiftçilerimize” dedi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bu yıl il genelinde 6 bin dönümün üzeri arazide üreticilerin kanola ekimi gerçekleştirdiğini söyledi. Arabacı, ilk hasada başladıklarını ve verimden memnun olduklarını belirterek, "6 bin dönümün üzerinde kanola ekimi ekildi. Şu an görünüm itibariyle 300-400 kilogram civarında dönüm başına verim elde etmeye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hem yağ hem de bio dizel olarak kullanılabiliyor”

Arabacı, kanolanın hem yağ hem de bio dizel olarak kullanıldığını hatırlatarak, “Bu yıl ki kanola hasadımıza başladık. İnşallah bol bereketli, hayırlı, uğurlu ve bol kazançlı bir yıl temenni ediyorum bütün çiftçilerimize. Kanola, ayçiçeğine alternatif ürün olarak söyleniyor doğrudur” dedi.