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(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 11:28 | Son Güncelleme

Malatya’da önümüzdeki günlerde açılması planlanan Radyo ve Gramofon Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Malatya’da önümüzdeki günlerde açılması planlanan Radyo ve Gramofon Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yoğun ilgi gören müzede ziyaretçiler hem tarih yolculuğu yapıyor hem de müzik dinlemenin keyfini sürüyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Fotoğraf Makinası Müzesinin ardından hizmete giren Radyo ve Gramofon Müzesi şimdiden ses getirmeyi başardı. Tarihi havasıyla ziyaretçileri içine çeken müze radyo ve gramofonun zaman içinde geçirdiği değişimi gözler önüne seriyor.

703 parça bulunuyor
Eski Malatya evlerine uygun şekilde inşa edilen ve önümüzdeki günlerde resmi olarak açılması planlanan müzede toplam 703 adet radyo, mikrofon ve gramofon yer alıyor. 1800’lü yıllara ait gramofonlar ve 1900’lü yıllara ait radyoların da sergilendiği müzede gelişen teknoloji ortamı ve küreselleşen dünyada çocuk ve gençlere sanat, kültür alanında nostaljik ve eğitici bilgiler sunulması hedefleniyor.
Müze hakkında bilgi veren müze sorumlusu Baki Tamer Selçuk, müzenin Eylül 2018’den beri vatandaşların hizmetine açıldığını ancak şu anda resmi olarak açılmadığını ifade ederek müzede toplamda 703 parça radyo gramofon, mikrofon ve eski radyoların olduğunu söyledi. Selçuk, “Kronolojik olarak 1890’lı yıllardan günümüze kadar sürecin nasıl işlendiği ve değişimin nasıl yaşandığı burada anlatılıyor. Burada en ilgin parçamız olarak 1890 model bir laternamız var, 1920’li yıllara ait de radyomuz var” dedi.
Henüz resmi açılış yapılmamasına rağmen umduklarının çok üzerinde bir ilgi olduğunu ifade eden Selçuk, “Önce Fotoğraf Makinası Müzesini kurduk bu müze ilgi görünce 2. ihtisas müzesi olarak radyo ve gramofon müzesini kurmaya kara verdik. Şu an önümüzde başka projeler de var şimdi onların isimlerini vermeyeyim sürpriz olsun” diye konuştu.

(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok

(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok

(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok

(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok

(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok

(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok

(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok

(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok

(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok

(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok

(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok

(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok

(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok

(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok

(Özel Haber) Türkiye’de daha büyüğü yok
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