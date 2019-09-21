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(Özel Haber) Tuz Gölü, gelin ve damatların yeni gözdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 11:19 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli göllerinden biri olan Tuz Gölü’nde, evliliğe ilk adımı atan nişanlılar ile gelin ve damatlar, gün batımı eşliğinde hayatlarının en güzel anını ölümsüzleştiriyor.Ankara, Aksaray ve Konya illerinin ortasında yer alan, Lut Gölü’nden sonra dünyanın ikinci tuzluluk oranına sahip olan Tuz Gölü, hafta sonunun gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Türkiye’nin önemli göllerinden biri olan Tuz Gölü’nde, evliliğe ilk adımı atan nişanlılar ile gelin ve damatlar, gün batımı eşliğinde hayatlarının en güzel anını ölümsüzleştiriyor.
Ankara, Aksaray ve Konya illerinin ortasında yer alan, Lut Gölü’nden sonra dünyanın ikinci tuzluluk oranına sahip olan Tuz Gölü, hafta sonunun gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Çeşitli hastalıklara şifa olduğu için çıplak ayakları ile tuzlu suya giren vatandaşlar, bu sırada beyaz bir doğa harikası üzerinde vakit geçirirken evliliğe ilk adımı atan nişanlılar ile gelin ve damatlar, gün batımı eşliğinde hayatlarının en güzel anını ölümsüzleştiriyor.
Ankaralı damat Yusuf Aktürk, Tuz Gölü’nün eşsiz bir güzelliği olduğunu vurguladı. Aktürk, “Bugün nikahımız gerçekleşti. Daha sonra Tuz Gölü’ne geldik. Doğal bir ortamının olması ve bize de anı kalması için burasını tercih ettik. Tuz Gölü’nde güzel bir gün geçirerek fotoğraflarımız çekildi. Çevremdeki arkadaşlarım burada fotoğraf çekiminin güzel olacağını söyledi. Daha önce birkaç arkadaşımız da burada çekim yaptırdı" diye konuştu.
Fotoğraf çekimi için Tuz Gölü’nü tercih ettiklerini söyleyen gelin Funda Aktürk ise, “Güzel bir arka plan ve kıyafetime de uyuyor. Tuz Gölü’nde fotoğraf çekimini için burasını ben seçtim daha önce de gelmiştim. Vatandaşların ilgisini çekmek güzel bir his oldu” dedi.
Memleketi Gaziantep’i ziyaret edip Almanya dönüş yolunda Tuz Gölü’ne de uğrayan bir gurbetçi ise, “Normalde yemekte kullandığımız bir şey ama şu an üstünde yürüyoruz. Ayaklarımız tuz üzerinde yürüdüğümüz için rahatladı. Elimde yaram vardı ona bile iyi geldi” şeklinde konuştu.
Tuz Gölü, doğal güzelliğin yanında gölün altında oluşturulan ‘Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi’ ile birlikte doğalgaz depolaması 2023 yılında 11 milyar metreküp seviyelerine çıkaracak. Böylece, 2023 yılında Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 20’sini depolardan karşılıyor hale gelmiş olacak.

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