İkinci Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu’na katılmak üzere Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye’nin dünyanın lojistik üssü olmaya aday olduğunu söyledi.

İkinci Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu’na katılmak üzere Pekin’de bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Kuşak ve Yol’un “Afro-Avrasya” kıtalarını birbirine bağlayan en hızlı ve en ekonomik iletişim ve ulaşım sistemlerinin kurulması amacıyla ortaya koyulduğunu ifade eden Bakan Turhan, "Çin, dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri. Hemen hemen bütün ülkelerle ticari ilişkisi var. Bizim de ticari ilişkimiz var. Çin ile Türkiye-Avrupa arasındaki bütün ülkelerle önemli ölçüde ticari ilişkileri var. Bu ticari ilişkilerin ağırlıklı olarak mal transferi deniz yolu ile yapılıyor. Deniz yolu ekonomik olmakla birlikte, zaman bakımından diğer ulaşım sistemlerine göre zayıf bir halkadır, sistemdir. Dolayısıyla zamanın para değerini ortaya koyduğumuzda, örneğin Çin’de üretilen bir giyim eşyası Avrupa pazarına gittiğinde modası geçmiş hale geliyor, ikinci ele düşüyor. Bunun Çin için önemli bir kaybı var. Çin bu nedenle bu projeyi önemsiyor mallarının zamanında pazara ulaşması için" dedi.

60’tan fazla ülkeyi ve 4.5 milyarlık nüfusu kapsayan bir proje olan Kuşak ve Yol’un Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak bir proje olduğunu ifade eden Bakan Turhan, "Kuşak ve Yol’un yapılması ile birlikte hem ticari ilişkiler daha da artacak, ekonomik ilişkiler çeşitlenecek ve malların pazarlardaki rekabet gücü artacak, ulaşım maliyetindeki girdiler ve malın zamanında pazarlara ulaşmasıyla oluşan avantajlar, bu malları tüketen insanlar için de önemli bir fayda sağlamış olacak" diye konuştu.