(Özel Haber) Üniversite’nin ilk yarış tayı dünyaya geldi

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ilk yarış tayı dünyaya geldi.

Mennan Pasinli Atıcılık Yüksek Okulunda ilk defa bir yarış atı dünyaya geldi. 5 gün önce dünyaya gelen tayın babası Gazi Koşusu ikincisi. Uzun yıllar sonra ilk kez yarış atı üreten okulda yeni dünyaya gelen tayın mutluluğu yaşanıyor. Bünyesinde damızlık iki tane yarış atı bulunan okulda ilk tayın doğması sevinçle karşılandı. 1 yaşına kadar burada bakılacak olan tay yaşına girdiğinde düzenlenen açık arttırmayla satışa çıkacak, tayın açık arttırmada 30 ile 100 bin lira arasında fiyatla satılması bekleniyor. Yeni doğan taya okulun öğrencileri ve öğretmenleri ilk göz bebekleri olduğu için özenle bakıyor. Özenle beslenen tay özel eğitimlerden geçirilerek yarışlara hazırlanacak. Dünyaya 5 gün önce gözlerini açan tay 105 santim boya 55 kilo ağırlığa sahip, artık Türkiye’nin şampiyon atları Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksek Okulunda yetişecek. Tay için yapılan röportaj da anne ve tayı röportajın ortasına dalarak röportaja son verip renkli bir görüntü oluşturdu.

İlk yarış atı taylarının dünyaya geldiğini ifade eden Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Yiğit Tepeoğlu, "Gebelik süreci 11 ay sürdü. Beklediğimizden çok daha iyi bir tay dünyaya geldi. Bu taya 1 yaşına kadar bakıp sonra satacağız" dedi.

Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Gözde Özalp, "Mennan Pasinli’nin ilk yarış tayı doğdu. Bu çok uzun ve meşakkatli bir işti mesai arkadaşlarımın ve öğrencilerimizin bire bir katıldığı 11 aylık uzun bir maratondu. Sağlıklı dişi bir tayımız doğdu" şeklinde konuştu.