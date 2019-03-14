(Özel Haber) Van Gogh’un ünlü resimlerini erişte, mercimek ve nohut kullanarak kopyalıyorlar

Denizli’de girdikleri yetenek sınavlarında başarılı olan ve resim konusunda ‘özel çocuklar’ diye adlandırılan minikler, peçete, nohut, erişte ve mercimek gibi ürünleri becerileri sayesinde boya ile buluşturup tuval üzerinde birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor.

Ülker Yürükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi, Denizli Valisi Hasan Karahanoğlu ve protokol üyelerinin katıldığı törenle hizmete açıldı. Merkezefendi ilçesinde açılışı gerçekleştirilen merkeze gelen ve müzik, resim, kodlama ve fen alanında özel yetenekli çocuklar ise ortaya çıkardıkları eserlerle adeta kendilerine hayran bıraktı.

Merkezde bulunan ve 9 yaş üstü çocukların eğitim aldığı Görsel Sanat Atölyesi’nde peçete, nohut, fasulye, mercimek ve erişte gibi ürünler kullanılarak yapılan resim ve boyalı eserler ise açılışa katılanlardan tam not aldı. Çocukların özellikle yiyecekleri kullanarak ünlü ressam Vincent Van Gogh’un eserlerinin birebir kopyalarını yaptıkları gözlendi. Çocukların tuval ya da resim kağıdı üzerine erişte, mercimek ve nohudu çeşitli yapıştırıcılar ya da silikon yardımı ile yapıştırdıkları ardından bunları uygun renklere boyadıkları gözlendi.