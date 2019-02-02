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(Özel haber)Erenköy’deki gümrük alanı millet bahçesi oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 09:06 | Son Güncelleme

İstanbul Erenköy’deki gümrük alanı millet bahçesi oluyor.

İstanbul Erenköy’deki gümrük alanı millet bahçesi oluyor. AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Ataşehir’deki 30 yıllık sorunun çözüleceğinin müjdesini verdi. Başkan İsmail Erdem yoğun trafiğe neden olan Erenköy Gümrüğü’nün yerine millet bahçesi yapılacağı sözünü Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan aldı. Millet bahçesi yapılacak gümrük alanı havadan görüntülendi.
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehirlilerin yıllardır sorunu haline gelen gümrüğün kaldırılarak millet bahçesi yapılacağı müjdesini verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan gümrüğün kaldırılarak millet bahçesi yapılacağı sözünü alan Erdem, yapılacak dev hizmetin Ataşehirliler için hayırlı olmasını diledi. Millet bahçesi yapılacak gümrüğün son durumu ise havadan görüntülendi.

260 bin metrekarelik Millet Bahçesi
Ataşehirlilere seçim müjdesi veren Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, "Erenköy Gümrüğü 30 yıldır, İnönü, Kayışdağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy ve Atatürk Mahallelerinde yoğun bir trafik yükü oluşturuyor. Gece yarılarında çalışan tırlar, kamyonlar gelip ara sokaklara kadar park ediyorlar. Hem trafik yükü çok ağır hem de orada yıllardır çevre açısından ciddi bir kirlilik söz konusu. Bunu dün Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey ile de paylaştık. Sayın Bakanımız Gümrük ve Ticaret Bakanımızı aradı ve konuyla ilgili görüştüler. İnşallah hayırlı gelişmeler olacak. 260 bin metrekarelik gümrük alanı tamamen yeşil alan olarak tasarlanıyor. Bakanımız bize müjdeyi verdi ve ’Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 260 bin metrekare alanı millet bahçesi yaparız, Ataşehir halkına armağan ederiz’ dedi" ifadelerini kaydetti.
Ataşehir için yeni projeler hazırlayan Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “Millet bahçesi Ataşehir’e hayırlı olsun” dedi.

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