HABER

(Özel Haber)Oyun oynarken duvarın altında kalan çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 20:27 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda oyun oynadığı sırada üzerine istinat duvarı yıkılan bir çocuk yaralandı.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda oyun oynadığı sırada üzerine istinat duvarı yıkılan bir çocuk yaralandı. Vatandaşlar tarafından duvarın altında çıkartılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan boş arsada oyun oynayana 14 yaşlarındaki bir çocuğun üzerine 1,5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Çevredekilerin yardımıyla çocuk kaldığı tuğlaların altından çıkarttı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Duvarın yıkılması nedeniyle polis, sokağı araç trafiğine kapattı.

Olay sırasında sokakta bulunan Serkan Altıncı, "Çocuk duvarın dibinde oynuyordu, duvarın üstüne çıktı zannedersem. Çocukta ciddi bir şey yok. Bacağında biraz şişlik vardı. Duvar zaten çok sağlam değildi, çocuk oynarken yıkılmış. Arkam dönüktü güm sesiyle döndüm baktım, çocuk duvarın altında. Duvarın altından kurtardık, ambulans geldi götürdü" diye konuştu.

PARTNERUçağın düşüşü anbean görüntülendiUçağın düşüşü anbean görüntülendi
Çan Termik Santralinde iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı (2)- YenidenÇan Termik Santralinde iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
4'üncü Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu sona erdi4'üncü Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

CHP'den Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.