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(Özel Haber)Sancaktepe’de trafikte magandaların şahsı tekme tokat dövme anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 09:39 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de trafikte bilinmeyen bir nedenden tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü.

Sancaktepe’de trafikte bilinmeyen bir nedenden tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Araçtan inen şahsı öldüresiye döven şahıslar olay yerinden kaçarken, o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay Sancaktepe’de geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Sancaktepe’de otoparktan çıkarttığı aracıyla seyir halinde olan iki çocuk babası 30 yaşındaki Sercan T.’nin önünü şahıslar kesti. Altı şahıs, önünü kestikleri Sercan T.’yi aracından zorla çıkararak sokak ortasında darp etmeye başladılar. Çevredeki vatandaşların gözü önünde 6 kişi tarafından saldırıya uğrayan Sercan T. uzun süre kendisine saldıranlara direnmeye çalıştı. Ardından 6 saldırgan, darp ettikleri adamın iddiaya göre cep telefonu , cüzdanın ve aracını aldılar. Şahıslar aracı ileride bırakırken, olay yerine gelen ambulans ekipleri, yaralı Sercan T.’yi tedavi edilmek üzere Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.
Sercan T. Hastane polisine verdiği ifadesinde: “Ne olduğunu anlamadım. Bir anda yolumu kesip bana saldırmaya başladılar. Üzerimdeki telefonumu cüzdanımı hatta arabamı bile çalıp gittiler” ifadelerini kullandı. Yaralının anne ve babası, olaydan haberdar olduktan hemen sonra hastaneye geldiler. Baba, olayla ilgili olarak “böyle bir şeyi hayatım boyunca ne gördüm ne de duydum” derken, faillerin bulunması için polise şikayette bulundu. Bu arada Sercan T.’ye saldıran şahısların polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, trafikte yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı. Görüntülerde şahsı araçtan indiren şahıslar tekme tokat dövüyor. Trafikte vatandaşlar şaşkınlıkla olayı izlerken, şahıslar defalarca Sercan T.’yi yumrukluyor.

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