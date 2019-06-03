(Özel Haber)Taksim Metro çıkışındaki şüpheli çanta polisi alarma geçirdi

Beyoğlu’nda Taksim metro çıkışında unutulan şüpheli çanta, polis ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede çantanın İstanbul’a gelen Arap bir turiste ait olduğu anlaşıldı.

Taksim metro çıkışında şüpheli bir çanta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çantanın etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Çanta üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, çantanın İstanbul’a gezmek için gelen Arap bir turiste ait olduğunu belirledi. Bu esnada Arap turist unuttuğu çantasının yanına geldi. Turistin pasaportunu inceleyen ekipler daha sonra çantayı teslim etti.

