(Özel haber)Yangında mahsur kalan anne ile engelli kızı kurtarıldı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te, bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında can pazarı yaşandı. Alev alev yanan evde mahsur kalan 93 yaşındaki anne ile 66 yaşındaki engelli kızı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Pendik Doğu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 2'inci katında saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Emine Karabıyık'a ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada dışarıda olan Emine Karabıyık, alevlerin sardığı evde 2 yaşlı kadının bulunduğunu söyleyince mahalleli seferber oldu. Emine Karabıyık, mahalleli ile birlikte eve girmeye çalışınca dumandan etkilenerek fenalaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan da evde mahsur kalan 2 yaşlı kadını bularak bolkanda güvenli yere aldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Balkonda tutulan 93 yaşındaki Ayşe Karabıyık ile engelli olduğu öğrenilen 66 yaşındaki kızı Hatice Karabıyık, itfaiye merdiveniyle balkondan alındı. Dumandan etkilendikleri görülen Hatice ve Ayşe Karabıyık ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahalleli, mahsur kalan kadınları kurtaran itfaiye ekiplerini alkışlayarak kutladı.