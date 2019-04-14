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(Özel) Halfeti’de karagül zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 11:15 | Son Güncelleme

Dünyada sadece Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen ve Nisan ayının sonuyla Mayıs ayının başında açmaya başlayan karagül, sezonu hazırlanıyor.Dünyada sadece Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen karagül, baraj kenarında bulunan kaymakamlık bünyesindeki seralarda yetiştiriliyor.

Dünyada sadece Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen ve Nisan ayının sonuyla Mayıs ayının başında açmaya başlayan karagül, sezonu hazırlanıyor.
Dünyada sadece Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yetişen karagül, baraj kenarında bulunan kaymakamlık bünyesindeki seralarda yetiştiriliyor. Siyah rengi ve bölgenin toprağından aldığı kokusuyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği karagül, yavaş yavaş açmaya başladı. Görevliler tarafından titizlikle bakımı yapılan seralardaki Karagüller, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

Nisan sonunda açıyor
Karagüllerin Nisan sonu ile Mayıs başında açtığını dile getiren Karagül yetiştiricilerinden Kemal Arıkan, “Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine özgü bir güldür. Sadece Halfeti’de açan bir güldür. Nisanın son haftasında, Mayısın ilk haftasında açar” dedi.

Başka yerde kuruyor
Güllerin Halfeti dışında başka yerde yetiştirilemediğini dile getiren Kemal Arıkan, “Fidesini alıp farklı illere, farklı ilçelere, farklı ülkelere götürdüğünüz zaman, toprağını götürün, suyunu götürün, havasını dahi götürebiliyorsanız götürün hiçbir zaman açmaz. Zaten Halfeti’yi Halfeti yapan karagüldür” ifadelerini kullandı.

Turistler yoğun ilgi gösteriyor
Karagüle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Kemal Arıkan, “Şu anda bulunduğumuz yer Halfeti Kaymakamlığına ait Karagül serasıdır. Burası dışarıdan gelen turistler için hem görme amaçlı, hem ticaret amaçlı kullanılıyor. Nisanın son haftasında, Mayısın ilk haftasında açar. Farklı hiçbir zaman diliminde açmaz, sadece o zaman açar. Zaten özel aşılama teknikleri var. Farklı insanlar zaten onu yapamaz. Bunu bilen insanlar yapar. Karagüle dünyanın her tarafından talep oluyor, satışımız oluyor. Dışarıdan gelen turistler ilk önce gelip burada görüyor. Eğer burada satın almak istiyorlarsa alıyor. Hem turizm açısından, hem ekonomi yönünden alıyor. Daha sonra almak isterlerse alıp dondurduktan sonra paketleyip dünyanın her tarafına gönderiyoruz” diye konuştu.

(Özel) Halfeti’de karagül zamanı

(Özel) Halfeti’de karagül zamanı

(Özel) Halfeti’de karagül zamanı

(Özel) Halfeti’de karagül zamanı

(Özel) Halfeti’de karagül zamanı

(Özel) Halfeti’de karagül zamanı

(Özel) Halfeti’de karagül zamanı

(Özel) Halfeti’de karagül zamanı

(Özel) Halfeti’de karagül zamanı

(Özel) Halfeti’de karagül zamanı

(Özel) Halfeti’de karagül zamanı

(Özel) Halfeti’de karagül zamanı

(Özel) Halfeti’de karagül zamanı

(Özel) Halfeti’de karagül zamanı

(Özel) Halfeti’de karagül zamanı
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