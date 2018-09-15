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Özel Halk Otobüsü dükkana girdi: 4 yaralı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

BAĞCILAR 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir Özel Halk Otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak çıktı.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir Özel Halk Otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak çıktı. Önce kaldırımdaki bir yayaya çarpan otobüs daha sonra bir dükkana girdi. Otobüs şoförü ile kazada 4 kişi yaralandı.

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