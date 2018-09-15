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Özel halk otobüsü dükkana girdi: 4 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 19:30 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da iddaya göre gaz pedalı takılı kalan Özel Halk Otobüsü kontrolden çıkarak 5 katlı binanın zemin katındaki dükkana girdi.

(Geniş haber) Özel halk otobüsü dükkana girdi: 4 yaralı

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) - BAĞCILAR'da iddaya göre gaz pedalı takılı kalan Özel Halk Otobüsü kontrolden çıkarak 5 katlı binanın zemin katındaki dükkana girdi. Meydana gelen kazada otobüs şoförü ve 2 yolcu ile bir de yaya olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Adem Ark yönetimindeki Özel Halk Otobüsü iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldığı için kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs önce kaldırımdaki EfeYiğit Şahin'e (11) çarpan otobüs daha sonra 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki bir dükkana girdi. Şahin ve Ark ile birlikte otobüsteki yolculardan Yusuf Eskin ve Hasan Güler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerince yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Hasar gören dairenin sahibi ,o sırada evde kimse olmadığını sadece binada maddi hasar meydana geldiğini ve henüz içeri girmediğini söyledi. Olayı gören iş yeri sahibi ise, " Büyük bir gürültü oldu. O sırada bir çocuk vardı o altında kaldı ama durumu iyiydi her hangi bir kanaması falan yoktu. 2-3 yaralı vardı" diye konuştu.

Hastaneye kaldırılan yaya Efe Yiğit Şahin, yolcu Yusuf Eski ile şoför Adem Ark'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Başından yaralanan ve durumu ağır olan yolcu Hasan Güler özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Halk otobüsünün çarptığı bina ve dükkanda hasar meydana gelirken,otobüste vinç yardımıyla kurtarılarak yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan şerit otobüsün kaldırılmasıyla tekrar normal seyrine döndü.

İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ A.Ş.'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Özel Halk Otobüsleri A.Ş.'den kaza ile ilgii olarak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "15.09.2018 tarihinde öğlen saatlerinde Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir Özel Halk Otobüsü seyir halindeyken , başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybederek bir dükkana çarpmıştır. Kaza hakkında adli ve idari inceleme devam etmekte olup, yaralılarımıza acil şifa dileklerimizi sunuyoruz"

(FOTOĞRAF)

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