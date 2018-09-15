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Özel Halk Otobüsü dükkana girdi: 4 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 16:40 | Son Güncelleme

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir Adem Ark yönetimindeki Özel Halk Otobüsü iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldığı için kontrolden çıktı.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)
Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir Adem Ark yönetimindeki Özel Halk Otobüsü iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldığı için kontrolden çıktı. Önce kaldırımdaki Efe Yiğit Şahin'e çarpan otobüs daha sonra bir dükkana girdi. Şahin ve Ark ile birlikte otobüsteki yolculardan Yusuf Eskin ve Hasan Güler yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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