HABER

Özel halk otobüsü dükkana girdi: 4 yaralı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 17:16 | Son Güncelleme

BAĞCILAR 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir Adem Ark yönetimindeki Özel Halk Otobüsü iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldığı için kontrolden çıktı.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) -BAĞCILAR 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir Adem Ark yönetimindeki Özel Halk Otobüsü iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldığı için kontrolden çıktı. Önce kaldırımdaki Efe Yiğit Şahin'e çarpan otobüs daha 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki bir dükkana girdi. Şahin ve Ark ile birlikte otobüsteki yolculardan Yusuf Eskin ve Hasan Güler yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ A.Ş.'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Özel Halk Otobüsleri A.Ş.'den kaza ile ilgii olarak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "15.09.2018 tarihinde öğlen saatlerinde Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir Özel Halk Otobüsü seyir halindeyken , başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybederek bir dükkana çarpmıştır. Kaza hakkında adli ve idari inceleme devam etmekte olup, yaralılarımıza acil şifa dileklerimizi sunuyoruz"

PARTNERMankenler gölgede kaldıMankenler gölgede kaldı
Maltepe'de 40 yıllık kader Ali Kılıç ile değiştiMaltepe'de 40 yıllık kader Ali Kılıç ile değişti
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldüİstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme

Yüzde 50 artırıldı! 3. Havalimanı ihalesinde yeni gelişme

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.