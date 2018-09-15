ÖZEL HALK OTOBÜSÜ DÜKKANA GİRDİ: 4 YARALI (3)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir Adem Ark yönetimindeki Özel Halk Otobüsü iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldığı için kontrolden çıktı. Önce kaldırımdaki Efe Yiğit Şahin'e çarpan otobüs daha 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki bir dükkana girdi. Şahin ve Ark ile birlikte otobüsteki yolculardan Yusuf Eskin ve Hasan Güler yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ A.Ş.'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Özel Halk Otobüsleri A.Ş.'den kaza ile ilgii olarak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "15.09.2018 tarihinde öğlen saatlerinde Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Şehit Hidayet Yılmaz Sokak üzerinde seyir halindeki bir Özel Halk Otobüsü seyir halindeyken , başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolünü kaybederek bir dükkana çarpmıştır. Kaza hakkında adli ve idari inceleme devam etmekte olup, yaralılarımıza acil şifa dileklerimizi sunuyoruz"

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Otobüsün görüntüsü

-Vatandaşlar

-Polisler

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detaylar

