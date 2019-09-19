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Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 23:18 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, özel halk otobüsü ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, özel halk otobüsü ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada otomobil hurdaya döndü.
Kaza, akşam saatlerinde Bor Karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Atakan Demirci yönetimindeki 51 H 0028 plakalı özel halk otobüsü, kavşakta Gökdeniz Barış Ertuğrul yönetimindeki 38 RT 402 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlardaki Leyla Ünal, Cumali Karaca ve Rahim Orhan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıÖzel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıÖzel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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