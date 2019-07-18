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Özel halk otobüsü şoförü alkollü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 15:25 | Son Güncelleme

İZMİT'te trafik polisleri tarafından yapılan denetimde özel halk otobüsü şoförü 2.42 promil alkollü yakalandı.

Özel halk otobüsü şoförü alkollü yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT'te trafik polisleri tarafından yapılan denetimde özel halk otobüsü şoförü 2.42 promil alkollü yakalandı.
İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde denetim yapan trafik polisleri, T.T.(45) idaresindeki 41 J 0185 plakalı özel halk otobüsünü durdurdu. Sürücüye alkol kontrolü yapan ekipler, T.T.'nin 2.42 promil alkollü olduğunu belirledi. Üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalandığı tespit edilen T.T.'nin ehliyetine 5 yıl süreyle el koyulurken, sürücüye adli para cezası uygulandı.
T.T.'nin kullandığı otobüs de sürücüsünün alkollü olması nedeniyle yol kenarına çekildi. Otobüsteki yolcular başka bir otobüse bindirildi.
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