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Özel halk otobüsü şoförü, yaşlı kadına tokat attı, eşinin burnunu kırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 11:01 | Son Güncelleme

BURSA’da, özel halk otobüsü şoförü, durakta inmek isteyen ancak düğmeye basmadıkları için tartıştığı yolculardan Alev Güleç'e (68) tokat attı, eşi Hüseyin Güleç'in (73) de burnunu kırdı..

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA) - BURSA’da, özel halk otobüsü şoförü, durakta inmek isteyen ancak düğmeye basmadıkları için tartıştığı yolculardan Alev Güleç'e (68) tokat attı, eşi Hüseyin Güleç'in (73) de burnunu kırdı.. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İsmi henüz belirlenemeyen sürücü idaresindeki 16 M 00103 plakalı özel halk otobüsünde seyahat eden yolcular, Atatürk Caddesi üzerindeki otobüs durağında inmek istedi. İddiaya göre, enecek yolcular düğmeyesine basmadı. Bu nedenle sürücü ile yolcular arasında sözlü tartışma yaşandı. Otobüs şoförünün yolculara hakaret ve küfür etmesi üzerine Hüseyin Güleç ve eşi Alev Güleç şoförü uyardı. Kendisini uyaran çifte de hakaret eden şoför, Alev Güleç’e tokat attı. Sürücü daha sonra da Hüseyin Güleç’i otobüsten indirip, dövdü. Olayın ardından sürücü, bölgeden ayrıldı. Çevrediklerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güleç çifti, Bursa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan muayenenin ardından Hüseyin Güleç’in burnunda kırık oluştuğu tespit edildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından polis merkezine giden çift, otobüs şoföründen şikayetçi oldu. Emniyet güçleri, sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı. 'DÜĞMEYE BASSAYDINIZ' Otobüste yaşananları anlatan Hüseyin Güleç, “Arka kapıdan bir yolcu kapının açılmasını istedi. Yolcu ısrarla şoföre bağırdı. Şoför duymayınca ben de seslendim. ‘O düğmeleri oyun için mi koymuşlar ? Düğmeye bassaydınız açsaydık. O yüzden açmıyorum’ dedi. O sırada eşim ‘Böyle bir işi bulmak için uğraşıyorsunuz fakat sonra bizlere eziyet ediyorsunuz’ diye otobüs şoförüne seslendi. Bunu söyleyince hemen ceketini çıkardı. Otobüsü durdurdu. Bizleri götürmeyeceğini söyledi. Çok fazla küfürlü sözler etti. O küfür edince ben çileden çıktım. Ondan sonra olay büyüdü. Otobüsten bizi indirmek istedi. Yolcuların bir kısmı indi. Beni darp etmek için dışarıya davet etti. Birkaç dakika sonra arkadaşları geldi. 5- 6 kişilik kalabalık bir grup halinde bizi tehdit etmeye başladılar. Bir anda 2 yumurk attı. Biri burnuma diğeri yanağıma geldi” dedi. 'ÜCRETSİZ BİNDİĞİMİZ İÇİN KÖTÜ DAVRANIYORLAR' Sürücüyü nazik olması için uyardığını söyleyen Alev Güleç ise, “Ağır küfürler etti. Eşimle tartışmaya girdiler. Araç durdu, o sırada yolcular indiler. Daha sonra bir grup arkadaşları geldi. Bana da bir tokat vurdu. Kapıları kapattı ve bizi indirmeyeeğini söyledi. Otobüsten inince eşimi darp ettiler. Eşimin burnu kanadı. Otobüslere yaşımız dolayısıyla ücretsiz bindiğimiz için bizlere karşı çok kötü davranıyorlar. Bu yüzden çok mağduruz. Doktordan raporumuzu aldık. Eşimin burun kemiği kırıldı. Kafasında darp izleri var. Bu tür olaylara maruz kalmak istemiyoruz. Kendi memleketimizde otobüse binmeye korkuyoruz. Bunlara bir dur diyen yok” ifadelerini kullandı.

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