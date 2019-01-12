HABER

Özel halk otobüsü şoförü, yaşlı kadına tokat attı, eşinin burnunu kırdı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 19:00 | Son Güncelleme

ŞOFÖR: İSTEM DIŞI KOLUMU SAVURDUM Bursa'da, durakta inmek istemelerine rağmen düğmeye basmadıkları iddiasıyla tartıştığı yolculardan Alev Güleç'e (68) tokat atıp, eşi Hüseyin Güleç'in (73) de burnunu kırdığı ileri sürülen özel halk otobüsü şoförü İbrahim Kabul (53), olayla ilgili konuştu.

Özel halk otobüsü şoförü, yaşlı kadına tokat attı, eşinin burnunu kırdı (2)

ŞOFÖR: İSTEM DIŞI KOLUMU SAVURDUM
Bursa'da, durakta inmek istemelerine rağmen düğmeye basmadıkları iddiasıyla tartıştığı yolculardan Alev Güleç'e (68) tokat atıp, eşi Hüseyin Güleç'in (73) de burnunu kırdığı ileri sürülen özel halk otobüsü şoförü İbrahim Kabul (53), olayla ilgili konuştu. Hakkındaki iddiaları reddeden Kabul, şunları söyledi:
"Yolcunun biri arka koltuklardan 'Kapıyı aç' diye bağırıyor. Bu sırada camiden sela sesi geliyor. Cam ve ön kapı açık. İnsanlık hali duymadım. Diğer yolcular beni uyardı. Ben de kapıyı açtım ve yolcu küfür ederek gitti. Daha sonra başka bir yolcu bana arkadan küfür etti. 'Sen kimsin, bana o küfrü ediyorsun?' dedim. Bu sırada hanımı kalkarak çantayla bana saldırdı. Bu kadar yolcunun, kadının, çocuğun içinde söylenecek küfür mü o? Ağzımdan tek bir kelime çıkmadı. Sonra yolcular beni sakinleştirmek için otobüsten dışarıya çıkardı. Bu karı koca içeride kaldı. Sonra dışarıya çıktılar. Arkadan bana vurmaya başladılar. Ben de istem dışı kolumu etrafa savurdum. Burnunun kırılması mümkün değil. Onlar benden şikayetçi olmuş. Ben de darp raporu alıp şikayetçi oldum. Çevredeki otobüs şoförleri kavga etmek için değil, ayırmak için geldi."
'İSTİFA ETTİM'
Olaydan sonra işi bıraktığını söyleyen İbrahim Kabul, "Otobüs şoförü dövmek son zamanlarda moda haline geldi. Son zamanlarda televizyonlarda ne izliyorsak biri çıkıp onu yapıyor. Biz sabah saat 05.00'te uyanıp, vatandaşa hizmete başlıyoruz. Yeri geliyor tuvalete gidemiyor, yemek yiyemiyoruz. Şoföre herkes düşman. Kooperatif başkanlarından tutun da derneklere, belediye başkanlarına kadar herkes oy için otobüs şoförlerini eziyor. Bana iftira atıldı. O bana küfür edince ben de ona küfür ettim. Olay bundan ibaret. Bu olaydan sonra, yolcuları son durağa kadar götürüp indirdim, sonra da otobüsü bırakıp şoförlükten istifa ettim" dedi.

Berktuğ ÖNCÜ-Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)
FOTOĞRAFLI

Özel halk otobüsü şoförü, yaşlı kadına tokat attı, eşinin burnunu kırdı (2)

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
İtfaiye, ahşap evdeki yangına müdahale edip, kümesteki tavukları kurtardıİtfaiye, ahşap evdeki yangına müdahale edip, kümesteki tavukları kurtardı
Aydın'da kooperatif müdürünü oğlu 6 yerinden bıçakladıAydın'da kooperatif müdürünü oğlu 6 yerinden bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.