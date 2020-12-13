HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Özel halk otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı

Özel halk otobüsü şoföründen polislere çay ve kek ikramı

13.12.2020 17:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde özel halk otobüsü şoförü polis ekiplerine çay ve kek ikram etti.Kocaeli İzmit Sanayi Mahallesi Ömertürk Çakal Bulvarında hafta sonu sokağa çıkma yasağı sebebiyle denetim yapan polis ekiplerine özel halk otobüsü şoförü çay ve kak ikram etti.

Kocaeli’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması denetiminde özel halk otobüsü şoförü polis ekiplerine çay ve kek ikram etti.
Kocaeli İzmit Sanayi Mahallesi Ömertürk Çakal Bulvarında hafta sonu sokağa çıkma yasağı sebebiyle denetim yapan polis ekiplerine özel halk otobüsü şoförü çay ve kak ikram etti. Yakınlarda petrol marketi işleten özel halk otobüs şoförü, polis ekiplerinin yağmur çamur demeden denetim yaptıklarını, bu yüzden polis ekiplerine çay ikram etmek istediklerini ifade etti. Özel halk otobüs şoförü Yakup Sağlam, “Buradaki polis abilerimize havanın soğuk olması sebebiyle çay ikram ettik. Akşam da getirdik, bugün de getirelim dedik. Onlar bizim için burada. Kendimizce böyle bir çalışma yaptık. Ben burada petrol marketi işletiyorum. Gelip geçerken görüyordum havanın soğuk olması sebebiyle çay ve kek ikram ettik. Polis ekipleri yağmur çamur demeden burada kontrol ediyorlar. Sağlık çalışanlarımız da aynı şekilde canla başla mücadele ediyorlar. Bu zor günlerde maske, mesafe, temizlik kurallarına özen gösterelim. Elimizden geldiğince sokağa çıkma yasağına riayet edelim. Herkes elini taşın altına koysun. Görüyoruz ambulanslar her gün gidip geliyor. Bu zor günlerde en azından kendi açımızdan dikkat etmemiz gerekiyor” dedi
Ayrıca, girişi yasak olan sahil yolunu kullanan 10 hafriyat kamyonu sürücüsüne toplam bin 320 TL para cezası kesildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattı
Yarın kullanacaklar dikkat! İptal edildiYarın kullanacaklar dikkat! İptal edildi
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Diğer Haberler

Tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı

Tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı

İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor

İmamoğlu tarih verdi: 1 Ocak'ta hizmete giriyor

Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Yarın kullanacaklar dikkat! İptal edildi

İzmir ve Balıkesir'de şiddetli yağmur binalara zarar verdi

İzmir ve Balıkesir'de şiddetli yağmur evlere zarar verdi

Taksim Meydanı'nda merak uyandıran siren sesleri

Taksim Meydanı'nda merak uyandıran siren sesleri

Evlat nöbetinde 469'uncu gün! Nöbete otelde devam ettiler

Evlat nöbetinde 469'uncu gün!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.