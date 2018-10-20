HABER

Özel halk otobüsü sürücüsüne levyeli saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2018 09:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 'yol verme' yüzünden çıkan tartışmada, özel halk otobüsü şoförü Hüseyin Çon, diğer araç sürücüsü Burhan T.'nin levyeli saldırısına uğradı.

Özel halk otobüsü sürücüsüne levyeli saldırı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, 'yol verme' yüzünden çıkan tartışmada, özel halk otobüsü şoförü Hüseyin Çon, diğer araç sürücüsü Burhan T.'nin levyeli saldırısına uğradı. Başına defalarca darbe alan Çon, otobüsteki yolcuların müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerinden kaçan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana geldi. Varsak- Üniversite hattında çalışan 07 AU 310 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü Hüseyin Çon, Kepez Belediyesi önüne geldiği sırada 'yol verme' yüzünden 07 FZA 58 plakalı otomobil sürücüsü Burhan T. ile tartıştı. İddiaya göre, iki sürücü seyir halinde bir süre tartışmayı sürdürdü. Kısa süre sonra Burhan T., aracıyla Çon'un kullandığı halk otobüsünün önünü keserek, durdurdu.
YOLCULAR YARDIM ETTİ
Otobüsün durması üzerine aracından elinde levyeyle inen Burhan T., otobüs sürücüsünün bulunduğu tarafa yönelerek açık camdan Hüseyin Çon'a saldırdı ve başına defalarca vurdu. Sürücü koltuğunda kan içerisinde kalan Çon'un yardımına otobüsteki yolcular koştu. Yolcuların tepki göstermesi üzerine Burhan T., aracına binerek olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hüseyin Çon, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vatandaşlar olay sonrasında sürücüye müdahaleyi cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, saldırgana tepki gösterdi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Burhan T.'yi Güneş Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan Burhan T., işlemleri için polis merkezine götürüldü.
6 DİKİŞ ATILDI
Hastanede tedavisi yapılan ve başına 6 dikiş atılan Hüseyin Çon, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Çon, gazetecilere yaptığı açıklamada, durumunun iyi olduğunu söyledi. Saldırganın araçtaki yolcuların hayatını tehlikeye attığını belirten Hüseyin Çon, "Saldırgan aracını geçmeye çalıştığım sırada beni sıkıştırdı. Daha sonra camı açıp küfür etmeye başladı. Bizi sıkıştırmaya devam etti ve ardından aracını önümüze kırarak durdurdu. Açık camdan içeriye doğru bir cisimle kafama vurmaya başladı. Artık bizlere karşı uygulanan bu olayların son bulmasını istiyorum" dedi.
OTOBÜS ŞOFÖRLERİ TEPKİLİ
Olayı duyan diğer otobüs şoförleri de mesailerinin bitmesinin ardından araçlarıyla Çon'un bulunduğu polis merkezinin önüne geldi. Burada arkadaşlarını bekleyen şoförler, saldırıya tepki gösterdi. Seslerini duyurmak istediklerini belirten otobüs şoförü Ahmet Çetin Türköz, "Bizim burada bulunma sebebimiz sadece arkadaşımızın yaşadığı olay değildir. Bu olayları sürekli yaşıyoruz. Artık sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.
Otobüs şoförlerinden Fahrettin Pas da "Biz insanlara hizmet veriyoruz. Ama bunun karşılığı olarak levyeyle, sopayla dayak yiyoruz. Artık bunları yaşamak istemiyoruz. Yetkililerin biraz bizim yanımızda yer almalarını istiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Özel halk otobüsü sürücüsüne levyeli saldırıÖzel halk otobüsü sürücüsüne levyeli saldırıÖzel halk otobüsü sürücüsüne levyeli saldırıÖzel halk otobüsü sürücüsüne levyeli saldırı

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Van Gölü'nde görsel şölen başladıVan Gölü'nde görsel şölen başladı
Adana'da FETÖ şüphelileri adliyedeAdana'da FETÖ şüphelileri adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Etlerin üzerine idrarını yaptı! Fabrikada şok görüntüler

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

Emeklilere müjde! Maaşlar ve ek ödemeler artıyor

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

İlginizi Çekebilir

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

4 kadın 15 erkek! Yaptıkları şey 'pes' dedirtti

Van Gölü'nde görsel şölen başladı

Van Gölü'nde görsel şölen başladı

Tekstil atölyesi sabaha karşı kül oldu

Tekstil atölyesi sabaha karşı kül oldu

O çocuklar Türkiye'ye getirildi

O çocuklar Türkiye'ye getirildi

Sivas’ta şehir efsanesi gerçek çıktı!

Sivas’ta şehir efsanesi gerçek çıktı!

300 metre yükseklikte yürekleri ağza getiren tatbikat

300 metre yükseklikte yürekleri ağza getiren tatbikat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.