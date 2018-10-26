HABER

Özel halk otobüsü TIR'a çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 18:43 | Son Güncelleme

İZMİT'te, özel halk otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 3 yolcu yaralandı.

Selda Hatun TAN- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, özel halk otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 3 yolcu yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında, İzmit D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkisinde meydana geldi. Osman Nuri Can yönetimindeki 41 R 1213 plakalı, Hereke- İzmit arası sefer yapan özel halk otobüsü, iddiaya göre, yola fırlayan köpek nedeniyle fren yapan Ömer Durak yönetimindeki 33 FF 3105 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün çarpışmanın etkisiyle sıkışan kapılarını açarak yolcuları araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, ifadelerini almak üzere iki sürücüyü de Kuruçeşme Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

PARTNERArabasını böyle verdi! Son haline inanamadıArabasını böyle verdi! Son haline inanamadı
Özel halk otobüsü TIR'a çarptı: 3 yaralıÖzel halk otobüsü TIR'a çarptı: 3 yaralı
Yaylada mahsur kalan 10 kişi kurtarıldıYaylada mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

İmran Öğretmen'in ölümünde korkunç şüphe! 'Aldattım' deyince...

İmran Öğretmen'in ölümünde korkunç şüphe! 'Aldattım' deyince...

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

E-5'te 'insanlık ölmemiş' dedirten an! Gören kahroldu

E-5'te 'insanlık ölmemiş' dedirten an! Gören kahroldu

Sivaslı muhtar buldu! Köylüler şaşkın! Öldürüp kaçıyor

Sivaslı muhtar buldu! Köylüler şaşkın! Öldürüp kaçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.