HABER

Özel halk otobüsü TIR'a çarptı: 3 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 22:14 | Son Güncelleme

İZMİT'te, özel halk otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 3 yolcu yaralandı.

Selda Hatun TAN- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, özel halk otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 3 yolcu yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında, İzmit D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkisinde meydana geldi. Osman Nuri Can yönetimindeki 41 R 1213 plakalı, Hereke- İzmit arası sefer yapan özel halk otobüsü, iddiaya göre, yola fırlayan köpek nedeniyle fren yapan Ömer Durak yönetimindeki 33 FF 3105 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün çarpışmanın etkisiyle sıkışan kapılarını açarak yolcuları araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, ifadelerini almak üzere iki sürücüyü de Kuruçeşme Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

PARTNERÇipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...Çipleniyorlar! Anahtar, kredi kartı, bilet deri altında olacak...
YPG'ye katılmak için Suriye'ye geçmeye çalışan eski Alman askerine 6 yıl hapisYPG'ye katılmak için Suriye'ye geçmeye çalışan eski Alman askerine 6 yıl hapis
Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandıKocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

MHP'li Yalçın'dan olay yaratacak sözler! İsim verdi

MHP'li Yalçın'dan olay yaratacak sözler! İsim verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Çanakkale'de tecavüzden hüküm yiyen kişi penisini kesti

Çanakkale'de tecavüzden hüküm yiyen kişi penisini kesti

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

İmran Öğretmen'in ölümünde korkunç şüphe! 'Aldattım' deyince...

İmran Öğretmen'in ölümünde korkunç şüphe! 'Aldattım' deyince...

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.