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Özel halk otobüsünde 'Faizi terkedin' reklamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 12:17 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsünün arkasındaki camda yer alan 'Faizi terkedin' başlıklı reklam dikkat çekti.

Özel halk otobüsünde 'Faizi terkedin' reklamı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsünün arkasındaki camda yer alan 'Faizi terkedin' başlıklı reklam dikkat çekti.
İnegöl'de bir mobilya firmasında satış danışmanı olarak çalışan Ahmet Özcan (25), özel halk otobüsünün arka camındaki reklam alanına, 'Faizi terkedin! Yok eğer böyle yapmazsanız, Allah'a ve Peygamberine savaş açtığınızı bilin...(Bakara 279)' yazısını yazdırdı. Özcan, "Reklamımız sosyal medyada oldukça paylaşıldı. Hedefim ve amacım da buydu. Otobüsün arkasında yayınladığım reklamın ücretini kendi cebimden ödedim. Faizin normalmiş gibi algılandığı bu dönemde hedefim sadece insanlara tebliğ etmek. Başka amacım yok. Destek verirlerse yıllar boyunca bu reklamı yapmak istiyorum. Herkes üzerine düşeni yapsın. Birbirimize destek olalım" dedi.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Tavan, halk otobüslerinin arkasında bu tür farklı yazılar olduğunu belirterek, "Bu genç arkadaşımızın, böyle bir ayeti paylaşması vatandaşlar arasında dikkat çekti. Oluplu tepkiler alıyoruz. Farkındalık yarattığı için teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAF

Özel halk otobüsünde 'Faizi terkedin' reklamı

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