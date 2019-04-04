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(Özel) Halk otobüsünde gencin yaşlı kadına hakareti kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 12:21 | Son Güncelleme

İstanbul’da alkollü gençler, halk otobüsünde yüksek sesle şarkı söyleyerek çevredekileri rahatsız etti.

(Özel) Halk otobüsünde gencin yaşlı kadına hakareti kamerada

İstanbul’da alkollü gençler, halk otobüsünde yüksek sesle şarkı söyleyerek çevredekileri rahatsız etti. Bir gencin kendilerini uyaran yaşlı kadına, “Allah belanı versin teyze, şu otobüs kaza yapsın da öl’ sözleri ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Taksim-Gaziosmanpaşa hattında çalışan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim’den hareket eden otobüse binen ve alkollü olduğu iddia edilen bir grup genç, yüksek sesle şarkı söyleyerek taşkınlık yapmaya başladı. Bu sırada sesten rahatsız olan yaşlı bir kadın, gençleri sessiz olmaları konusunda uyardı. Önce aldırış etmeden şarkı söylemeye devam eden gençler, daha sonra kadının “Yaptığınız terbiyesizlik, sizi dinlemek zorunda değiliz” tepkisine şok bir yanıt verdi. Gençlerden biri yaşlı kadının üzerine giderek, “Allah belanı versin teyze, şu otobüs kaza yapsın da öl, susucan, dinlicen” dedi. Otobüste bulunan vatandaşlardan bazıları gençlere tepki gösterirken, bazıları ise destek verdi. Tüm bu olup bitene aldırış etmeyen gençler, Halil Sezai’nin ‘İsyan’ şarkısını söyleyip eğlenmeye devam etti. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Özel) Halk otobüsünde gencin yaşlı kadına hakareti kamerada

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