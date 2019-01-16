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Özel halk otobüsünde 'taciz' kavgası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 13:45 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, özel halk otobüsünde kadın yolcuyu taciz ettiği öne sürülen K.Y.

Özel halk otobüsünde 'taciz' kavgası: 1 yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, özel halk otobüsünde kadın yolcuyu taciz ettiği öne sürülen K.Y. ile 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında K.Y., bıçakla yüzünden yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Azerbaycan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki yolculardan K.Y., bir kadının yanına oturdu. İddiaya göre, kadın daha sonra rahatsız olarak K.Y.'nin yanından kalkıp başka koltuğa geçti. Bunu gören diğer 2 yolcu, kadını taciz ettiğini öne sürerek K.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve K.Y. bıçakla yüzünden yaralandı. Olay sırasında sürücü Fuat Yıldız otobüsü yolun kenarına çekerken, K.Y.'yi yaralayanlar kaçtı.
Bıçakla yüzünden yaralanan K.Y., çağrılan ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Otobüs sürücüsü Fuat Yıldız taciz iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Kadına sarkıntılık yapıldığı söylendi. Ama kadın yolcu 'Sadece, babana bile güvenme, bu hayatta kimseye güvenme, dedi' diyor. Ondan sonra böyle bir olay çıktı" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Özel halk otobüsünde 'taciz' kavgası: 1 yaralı

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