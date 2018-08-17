Özel halk otobüsüyle minibüs çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de özel halk otobüsü ile bir minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tatlısu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden 34 JC 9767 plakalı özel halk otobüsü, tali yoldan çıkan 34 EVN 53 plakalı minibüsle çarpıştı.
Savrulan otobüs, bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Minibüste bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki yolcu yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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