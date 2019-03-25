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(Özel) Hamsi tahtını sardalyeye bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 13:44 | Son Güncelleme

Hava sıcaklıklarının artmasıyla denizden çıkmayan hamsi, Edirne’de balık tezgahlarında tahtını kilosu 15 TL’den satılan sardalyeye bıraktı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla denizden çıkmayan hamsi, Edirne’de balık tezgahlarında tahtını kilosu 15 TL’den satılan sardalyeye bıraktı. Edirneli balıkçı Feridun Bistren, hamsi sezonunun kapandığını esprili bir dille anlatarak, “Hamsi hakkın rahmetine kavuştur artık, bundan sonra sardalyeye devam” dedi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi yerine bolca avlanan sardalye, balıkçı tezgahlarında ve sofralarda, fiyatı nedeniyle baş köşeye oturdu. Edirne Balıkpazarı Caddesi’ndeki tezgahlarda, kilosu 15 TL’ye satılan sardalyenin ardından uskumru da kilosu 20 TL’lik fiyatıyla vatandaşın en çok tercih ettiği balıklar arasında yerini aldı.

“Hamsi hakkın rahmetine kavuştu”
Balıkçı esnaflarından Feridun Bistren, esprili bir dille hamsinin sezonunu kapandığını anlatarak, “Sardalye, fiyat olarak en uygun balıklardan bir tanesi şu anda. Hamsi bitti artık, hamsi hakkın rahmetine kavuştur artık. Eş, dost, akrabalarına teessürler duyurulur. Bundan sonra sardalye, bundan sonra sardalyeye devam, uskumru var çok taze. Gelibolu’dan, Karadeniz’den var. Vatandaşın ilgisi güzel şu sıralarda, hamsi olmayınca mecburiyetten onlarda sardalye ve uskumruya rağbet çok şu anda” dedi.

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