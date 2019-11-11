HABER

(Özel) Hamsi’nin fiyatı yükselişe geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 11:44 | Son Güncelleme

Karadeniz‘in sahil şehri Akçakoca’da hamsi bolluğu yaşanıyor, tonlarca hamsi tezgahlarda yerini alırken fiyatının 15 TL’ye çıkması insanları şaşırtıyor.Karadeniz’de açık denizde hamsi bolluğu yaşanmasına rağmen fiyatlar düşmüyor yükseliyor.

Karadeniz‘in sahil şehri Akçakoca’da hamsi bolluğu yaşanıyor, tonlarca hamsi tezgahlarda yerini alırken fiyatının 15 TL’ye çıkması insanları şaşırtıyor.
Karadeniz’de açık denizde hamsi bolluğu yaşanmasına rağmen fiyatlar düşmüyor yükseliyor. Hamsi bolluğundan dolayı binlerce koli yükleyip denize açılan ve kasalar dolusu balıkla dönen balıkçılar durumdan oldukça memnun. Fakat bu bolluk balık fiyatlarının tezgahta yükselmesine engel olamıyor.
Büyük balık tekneleri tarafından Karadeniz’in açıklarında avlanan hamsi, balıkçılar tarafından soğuk hava depolarına şoklanarak depolanıyor. Bu durumda ne kadar balık avlanırsa avlansın balık fiyatları yükseliyor. Geçtiğimiz hafta 7 TL’den satılırken bugün 15 TL seviyelerini gördü.
Balıkçı Tuncay Gür, ”Akçakoca’da hamsi 15 TL civarına çıktı, İstanbul’da 30 TL şu anda çok güzel ızgarası oluyor ve tadı çok güzel” ifadelerini kullandı. Balıkçı Kenan Dural, ”Çok balık tutulduğunda fiyatlar düşer az balık tutulduğunda fiyatlar yükselir. Fakat balıkçılar, fiyatlarını düşürmemek için buzhanelere götürülüp şoklatıp depolatıyor. Daha sonra bu balıklar yazın piyasaya sürülüyor. Şu anda bu depolamanın amacı, balık fiyatı düşmesin, herkes balıktan para kazansın” ifadelerini kullandı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
(Özel) İzmit Körfezi, ‘kuş cenneti’ haline geldi(Özel) İzmit Körfezi, ‘kuş cenneti’ haline geldi
Boğaz'daki teknelere nargile ve sigara denetimiBoğaz'daki teknelere nargile ve sigara denetimi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Devlet Başkanı: Hakkımda yakalama kararı çıkarıldı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Beyaz'dan yarışmacıya sürpriz! Ünlü ismi telefonla aradı!

Beyaz'dan yarışmacıya sürpriz! Ünlü ismi telefonla aradı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi

Ağzıyla kullandığı dokunmatik kalemle çektiği videolarla fenomen oldu

Herkes onu konuşuyor! Fenomen oldu

Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Mardin’de öğrenci servisi tırla çarpıştı: 3’ü ağır 8 yaralı

Kaçak öğrenci servislerine dikkat... Oda başkanından 'L' uyarısı

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

Ankara'da 'prizma' operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.