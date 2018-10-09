HABER

- (ÖZEL) - HARAÇ İDDİASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:44 | Son Güncelleme

Sultangazi'de haraç almak için bir et lokantasına geldikleri iddia edilen iki kişi ile işyeri çalışanları arasında kavga yaşandı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi'de haraç almak için bir et lokantasına geldikleri iddia edilen iki kişi ile işyeri çalışanları arasında kavga yaşandı. Olay yerinden ayrılıp bir süre sonra kalabalık bir şekilde gelen kişiler ile işyeri çalışanları arasında tekrar çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Kavga anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, Uğur Mumcu Mahallesi bir et lokantasında meydana geldi. İddiaya göre, birinin elinde bira şişesi olduğu halde lokantaya gelen iki kişi, lokanta çalışanlarından para istedi. Bunun üzerine iki şüpheli ile lokanta çalışanları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheliler, masadaki tabak ve bardakları çalışanlara atarak lokantayı birbirine kattı.
Lokantadan kaçarak ayrılan iki şüpheli, bir süre sonra kalabalık bir grupla bölgeye geldi. O sırada lokantanın önünde çay içen çalışanlar ile gelen grup arasında tekrar kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, saldırgan gruptan 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

YAŞANANLAR KAMERADA
Tüm bu yaşananlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, birinin elinde bira şişesi iki şüphelinin lokantaya girerek çalışanlarla tartışmaları, içeride yaşanan kavgada şüphelilerin, maslardaki bardak ve tabakları çalışanlara fırlatmaları, şüphelilerin kaçarak uzaklaşmaları, bir süre sonra kalabalık bir grupla gelerek dışarıda çay içen çalışanlarla kavga etmesi, Bir kişinin yaralanarak yere düşmesi görülüyor. Bir süre sonra polis ve sağlık ekiplerinin geldiği ve yaralının sağlık ekiplerince götürüldüğü de kameraya yansıyor.

"BİZDEN HARAÇ İSTEDİLER"
İşletme sahiplerinden Alper Erkan, “Bizden haraç istediler. Bizde haraç vermeyeceğimizi kendilerine söyledik. Buna karşılık 'Haraç vermezseniz, yarın bu dükkanı açamazsınız' diyerek bizi tehdit ettiler. Ondan sonra bize saldırmaya başladılar. Birinde boş bir alkol şişesi vardı. Şişeyi bize fırlattı. Masalarda bulunan tabaklar üzerimize fırlattılar. Ondan sonra kaçtılar. İkinci gelmelerinde arkadaşların elinde bıçak vardı. O kargaşada şahıs bıçağın üzerine mi düştü? Kendi kendini mi bıçakladı orasını net bilmiyoruz" dedi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
--------------
Güvenlik kamera görüntüleri
-Birinin elinde bira şişesi olduğu halde şüphelilerin lokanta girişi
-Çalışanlarla tartışmaları
-İçeride yaşana kavga ve saldırganları çalışanlara tabak ve bardak fırlatmaları
-Şüphelilerin lokantadan çıkarak kaçmaları
-Bir süre sonra şüphelilerin kalabalık grupla gelmeleri
-Dışarıda oturarak çay içen çalışanlarla kavga etmeleri
-Bir kişinin yaralanarak yere düşmesi
-Polis ve sağlık ekiplerinin gelmesi
AKTÜEL
-Kavganın yaşandığı lokantadan detaylar
-İşyeri sahipleriyle röp.

PARTNERGökyüzünde neler oluyor? Halk panik içindeGökyüzünde neler oluyor? Halk panik içinde
Büyükada'da ölüme terk edilen at kurtarıldıBüyükada'da ölüme terk edilen at kurtarıldı
ASELSAN ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nden iş birliğiASELSAN ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nden iş birliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

İlginizi Çekebilir

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'genel af' açıklaması: Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!

Dicle Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü açıkladı: 90 bin abonede sıkıntı yaşıyoruz!

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan eleştirilere yanıt: Maaş söz konusu değil

İlkokul öğretmeninden skandal Atatürk paylaşımı!

İlkokul öğretmeninden skandal Atatürk paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Baykal'ın danışmanını Beştepe'ye atandı

Deniz Baykal'ın danışmanını Beştepe'ye atandı

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de füze saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Meclis'te dikkat çeken önlem: İYİ Parti ve MHP'liler karşı karşıya gelmesin diye...

Meclis'te dikkat çeken önlem: İYİ Parti ve MHP'liler karşı karşıya gelmesin diye...

Beştaş kardeşler İstanbul'da yakalandı

Beştaş kardeşler İstanbul'da yakalandı

Edremit körfezinde uçak düştü!

Edremit körfezinde uçak düştü!

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.