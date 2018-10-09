- (ÖZEL) - HARAÇ İDDİASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA 

Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) Sultangazi'de haraç almak için bir et lokantasına geldikleri iddia edilen iki kişi ile işyeri çalışanları arasında kavga yaşandı. Olay yerinden ayrılıp bir süre sonra kalabalık bir şekilde gelen kişiler ile işyeri çalışanları arasında tekrar çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Kavga anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, Uğur Mumcu Mahallesi bir et lokantasında meydana geldi. İddiaya göre, birinin elinde bira şişesi olduğu halde lokantaya gelen iki kişi, lokanta çalışanlarından para istedi. Bunun üzerine iki şüpheli ile lokanta çalışanları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheliler, masadaki tabak ve bardakları çalışanlara atarak lokantayı birbirine kattı. Lokantadan kaçarak ayrılan iki şüpheli, bir süre sonra kalabalık bir grupla bölgeye geldi. O sırada lokantanın önünde çay içen çalışanlar ile gelen grup arasında tekrar kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, saldırgan gruptan 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Tüm bu yaşananlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, birinin elinde bira şişesi iki şüphelinin lokantaya girerek çalışanlarla tartışmaları, içeride yaşanan kavgada şüphelilerin, maslardaki bardak ve tabakları çalışanlara fırlatmaları, şüphelilerin kaçarak uzaklaşmaları, bir süre sonra kalabalık bir grupla gelerek dışarıda çay içen çalışanlarla kavga etmesi, Bir kişinin yaralanarak yere düşmesi görülüyor. Bir süre sonra polis ve sağlık ekiplerinin geldiği ve yaralının sağlık ekiplerince götürüldüğü de kameraya yansıyor.

"BİZDEN HARAÇ İSTEDİLER"

İşletme sahiplerinden Alper Erkan, “Bizden haraç istediler. Bizde haraç vermeyeceğimizi kendilerine söyledik. Buna karşılık 'Haraç vermezseniz, yarın bu dükkanı açamazsınız' diyerek bizi tehdit ettiler. Ondan sonra bize saldırmaya başladılar. Birinde boş bir alkol şişesi vardı. Şişeyi bize fırlattı. Masalarda bulunan tabaklar üzerimize fırlattılar. Ondan sonra kaçtılar. İkinci gelmelerinde arkadaşların elinde bıçak vardı. O kargaşada şahıs bıçağın üzerine mi düştü? Kendi kendini mi bıçakladı orasını net bilmiyoruz" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.