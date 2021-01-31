HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Özel harekat aracı kaza yaptı; 4’ü polis 6 kişi yaralandı

Özel harekat aracı kaza yaptı; 4’ü polis 6 kişi yaralandı

31.01.2021 23:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Özel harekat aracı kaza yaptı; 4’ü polis 6 kişi yaralandı

Mersin’de özel harekat polislerini taşıyan zırhı araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4’ü polis 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde özel harekat polislerini taşıyan 33 A 0498 plakalı zırhlı araç ile E.Y.

Mersin’de özel harekat polislerini taşıyan zırhı araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4’ü polis 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde özel harekat polislerini taşıyan 33 A 0498 plakalı zırhlı araç ile E.Y. yönetimindeki 35 BLY 71 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, devrilen zırhlı polis aracındaki D.K, M.G, M.Ç ve Y.Ü ile otomobil sürücüsü E.Y. ve yanında bulunan Ç.U. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Özel harekat aracı kaza yaptı; 4’ü polis 6 kişi yaralandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında küfür skandalı!Canlı yayında küfür skandalı!
Korkunç kaza! Bu araçtan sağ çıktılarKorkunç kaza! Bu araçtan sağ çıktılar
Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

31 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

31 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İzin belgesi olmayan sürücüden ‘valiyle görüşün’ savunması

İzin belgesi olmayan sürücüden ‘valiyle görüşün’ savunması

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...

Tepki çeken olay! Camına not bıraktığı araç savcının çıkınca...

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

AstraZeneca’dan AB’ye 9 milyon dozluk ekstra aşı teslimatı

Tartışmaların odağındaki AB'den yeni aşı hamlesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Somali'deki bombalı saldırıya kınama

Somali'deki bombalı saldırıya kınama

Aydın'da korkunç kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Korkunç kaza! Bu araçtan sağ çıktılar

İzmir'de kumarhanaye çevrilen eve polis baskını

İzmir'de kumarhanaye çevrilen eve polis baskını

31 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

31 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ortaköy’de alev alev yanan daire paniğe neden oldu

İstanbul'da korkutan yangın! Alevler tüm daireyi sardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.